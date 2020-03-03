В Украину пришла аномальная весна: снова ожидаем зиму и резкий скачок в лето

Аномально теплая зима плавно перешла в такую же аномальную весну. Согласно прогнозу синоптиков, средина марта удивит зимними показателями на столбиках термометров, в апреле грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето. Об этом сообщает Agravery со ссылкой на начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяну Адаменко и народного синоптика Владимира Деркача.

По словам экспертов, в марте возможно возвращение зимы, а также осадки. Прохладным будет и апрель, который тоже начнется с небольших осадков. В средине месяца, по словам Владимира Деркача, грядет потепление, которое в мае перейдет в настоящее лето. В начале последнего месяца весны синоптики прогнозируют небольшие дожди. Жарче всего будет на западе страны.

Как ранее сообщали “Комментарии”, судя по тому, что все три месяца зимы средняя температура в Киеве была плюсовой, составив +2 градуса, метеорологи пришли к выводу, что зимы в столице в этом сезоне не было.

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