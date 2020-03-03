Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.03.2020

BTC/USD

8772.19

ETH/USD

224.81

LTC/USD

60.63

НБУ 03.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

28.02

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Украину пришла аномальная весна: снова ожидаем зиму и резкий скачок в лето
НОВОСТИ Все новости

В Украину пришла аномальная весна: снова ожидаем зиму и резкий скачок в лето

Согласно прогнозу синоптиков, средина марта удивит украинцев зимними показателями на столбиках термометров. В апреле в Украину грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето

сегодня, 16:31
Автор:

• Елена Волкова

В Украину пришла аномальная весна: снова ожидаем зиму и резкий скачок в лето

Аномально теплая зима плавно перешла в такую же аномальную весну. Согласно прогнозу синоптиков, средина марта удивит зимними показателями на столбиках термометров, в апреле грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето. Об этом сообщает Agravery со ссылкой на начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяну Адаменко и народного синоптика Владимира Деркача.

По словам экспертов, в марте возможно возвращение зимы, а также осадки. Прохладным будет и апрель, который тоже начнется с небольших осадков. В средине месяца, по словам Владимира Деркача, грядет потепление, которое в мае перейдет в настоящее лето. В начале последнего месяца весны синоптики прогнозируют небольшие дожди. Жарче всего будет на западе страны.

Как ранее сообщали “Комментарии”, судя по тому, что все три месяца зимы средняя температура в Киеве была плюсовой, составив +2 градуса, метеорологи пришли к выводу, что зимы в столице в этом сезоне не было.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...