Исторический рекорд: впервые за 140 лет в Киеве не было зимы

Судя по тому, что все три месяца зимы средняя температура в Киеве была плюсовой, составив +2 градуса, метеорологи пришли к выводу, что зимы в столице в этом сезоне не было. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.

Эксперты в качестве примера приводят парадокс. Самым морозным днем в 2020 году стало 8 февраля: ночью столбики термометров показывали 8,4 градуса мороза, в то время, как год назад, 22 ноября, температура опустилась почти до -10-ти.

В обсерватории говорят, что метеорологической зимы в Киеве не было впервые за 140 лет. Причем, не было и показателей температуры ниже 10 градусов мороза. Всему виной глобальное потепление, говорят ученые.

Ранее мы писали о том, что больше всего температурных рекордов этой зимой пришлось пережить жителям столицы. Нынешний декабрь оказался в Киеве самым теплым в XXI веке и войдет в летописи погоды с максимальной температурой, которая впервые за 139 лет наблюдений превысила +15 градусов (18 декабря).

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