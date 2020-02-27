Какой была эта зима: синоптики рассказали о температурных рекордах в Украине

Нынешняя зима выдалась аномально теплой и регулярно била температурные рекорды в разных регионах Украины. О крупнейших скачках градусного столбика в декабре 2019 года и январе-феврале 2020-го узнали "Комментарии".

Больше всего температурных рекордов этой зимой пришлось пережить жителям столицы. Нынешний декабрь оказался в Киеве самым теплым в XXI веке и войдет в летописи погоды с максимальной температурой, которая впервые за 139 лет наблюдений превысила +15 градусов (18 декабря). По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура декабря в Киеве составляла +2,7 градусов, что на 5 отметок выше климатической нормы. Всего было зафиксировано 9 температурных рекордов. В частности температура +8 градусов 23 декабря побила максимум 2015 года, что по климатической норме отвечает температуре середины октября.

Да и январь в столице больше напоминал осень, чем зиму. Так, среднемесячная температура января в Киеве составила +0,8, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Таким образом, нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Насыщенный рекордами выдался и февраль. Так, 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7, что на 1,4 выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2002 году. А 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3, что на 1,4 градуса теплее, чем в 1950 году. Потом 17 февраля температура достигла +4,8, побив рекорд того года. По словам специалистов, такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта. Еще один температурный рекорд февраля в столице был побит 18 числа: максимум 1950 года был превышен на 0,9 градусов - температура составила +5,9.

На западе страны синоптики также зафиксировали ряд исторических максимумов. Так, во Львовском областном центре гидрометеорологии рассказали, что декабрь оказался аномально теплым. Того месяца среднесуточная температура в регионе была выше нормы на 4,5-4,9 градусов. Трижды были перекрыты многолетние максимумы. В частности 9 декабря зафиксировано +11,6, тогда как предыдущий рекорд +11,2 градусов был в 1949 году. 16 декабря было 12,5 тепла, перед этим +12,2 - в 2006. До +15,7 поднялась температура 18 декабря, до этого максимум был 12,8 тепла в 1989 году. Январские средние суточные температуры на Львовщине также были выше нормы на 4-5,6 градусов. Так, 15 января был зафиксирован максимум, который составлял 9,8 градусов тепла, а предыдущий рекорд +8,7 градусов наблюдался еще в 1975 году. Февраль был теплее нормы и температурный рекорд был зафиксирован 1 февраля: +10,3, что на 0,3 градуса выше, чем было в 2002 году.

В Николаевской области также было слишком тепло, как для зимы в этом регионе. Как отметили в областном гидрометцентре, абсолютные исторические максимумы были побиты трижды: 23 декабря (+13,8 градусов), 1 февраля (+10,4) и 2 февраля (+15,5).

Тогда как Харьковский регион не зафиксировал рекордов в декабре, зато максимальные отметки синоптики областного центра по гидрометеорологии заметили в январе и феврале. Так, 26 января температура достигла +4,5 градусов, 30 января было +5,4, а также 2 февраля температура составила +9,7 и 3 февраля рекордными стали +6,5 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что обнародован шок-прогноз погоды на лето.

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