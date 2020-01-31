Жизнь украинцев в Китае: маски по ID-картам и измерение температуры в "Макдональдсе"

Вчера в аэропорту "Борисполь" приземлился лайнер со 158 украинцами на борту, которых эвакуировали с острова Хайнань из-за вспышки коронавируса. А сегодня рейсом компании "МАУ" домой вернулось еще столько же человек. И несмотря на то, что город Ухань, где началась эпидемия, находится далеко от туристического острова, здесь также зафиксировали первые случаи коронавируса у 46 китайцев, один из которых умер. "Комментариям" удалось пообщаться с украинцами, которые, несмотря на людей в масках и отсутствие в аптеках противовирусных средств, продолжают оставаться на Хайнане, считая его безопасным.

"Ходим без масок"

Один из пассажиров "МАУ" - харьковчанка Мария Х., которая только что вернулась в Украину, - рассказала "Комментариям", что вспышка коронавируса не напугала их, однако отдых подпортила. По словам женщины, пляж закрыли, туроператор отменил все экскурсии. Да и погода, которая на днях испортилась, способствует тому, чтобы люди отменяли отдых и возвращались домой. Однако в Санье продолжают оставаться тысячи украинцев, которые уверяют: на острове нет паники, однако улицы пустуют, а в аптеках не хватает некоторых товаров.

Как рассказала нам Любовь Юркова из Киева, власти закрыли в Санье все достопримечательности, междугородние автобусы и некоторые внутренние для избежания скоплений людей.

"Во многих местах проверяют температуру инфракрасным термометром. К примеру, в нашем жилкомплексе охрана проверяет температуру на входе. По всей территории проводят дезинфекцию детских и спортплощадок, подъездов, лифтов, - рассказывает Любовь. - Уханьцы находятся в карантине: у нас 9 семей не выходят из квартир, пока не закончится инкубационный период 14 дней. За ними наблюдают, для безопасности делается очень много, и это здорово. В общественных местах практически все люди ходят в масках, но никакой паники нет, все спокойно".

По словам Юрковой, люди очень поддерживают друг друга. Так, из-за дефицита масок ее соседи отдали свои охранникам и людям, которые убирают территорию – им нужнее.

"В отделе спирта и антисептиков полки пусты. Люди такие вещи быстро разбирают. До нового года я успела купить две бутылочки спирта, надо было взять больше. Кстати, власти нашего города Санья недавно выдавали бесплатно маски по ID-картам. Такая акция проходила в разных районах. А ЖЭК выдает 1 маску по паспорту", - говорит киевлянка.

Вторит ей и киевлянка Наталья Щербатюк, которая вместе с семьей отправилась в солнечную Санью на зимовку и утверждают: коронавируса украинцы не боятся.

"Сейчас много просто простуженных людей, потому что здесь похолодало и ходят обычные инфекции. Мы ходим без масок, сын пьет из одной бутылки с китайскими детьми. Какой смысл возвращаться домой, если в Украине тоже огромное количество вирусов, от которых также умирают. Более того, вероятность схватить их дома еще больше. Здесь предпринимаются колоссальные меры безопасности, температуру измеряют даже в "Макдональдсе", - говорит Наталья, отмечая, что из-за сокращения потока туристов улицы и пляжи, которые еще недавно были заполнены толпами людей, опустели.

Сценарий коронавируса

Согласно последней информации, коронавирус подхватили уже 9920 человек, а в результате пневмонии, которую он вызывает, умерло 213 граждан Китая. Впрочем, несмотря на эти цифры, эксперты говорят о том, что ежедневный прирост количества заболевших уменьшился до 25%. Известный в Украине вакцинатор, иммунолог, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский обозначил сценарии, как может измениться количество заболевших при ежедневном росте в 25% и 10% к 10 февраля.

"Это абсолютно упрощенный подход, так как прирост не может быть равномерным в реальных условиях. Эпидпроцесс развивается по-разному в мире, Китае и городе Ухань. Но глядя на эти условные ориентиры, становится понятным: в ближайшие 10 дней будет определен потенциал вспышки - то ли это пандемия, то ли "костюмированное празднование" прихода года Крысы в провинции Хубей", - говорит эксперт.

Авторы фото - Любовь Юркова и Наталья Щербатюк





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