К чему готовиться Украине: жители Испании и Италии рассказали о жизни в жестком карантине

Пока в Украине одни свыкаются с новой жизнью в условиях карантина, а другие пытаются организовать бизнес на масках и медпрепаратах втридорога, в Италии, где коронавирусом заболело более 28 000 человек и умерло 2158, начался второй жесткий этап изоляции. Как рассказала “Комментариям” уроженка Свердловска Луганской области Анна Захарова, которая вместе с мужем и сыном живет в Милане, первые указания насчет карантина итальянцы восприняли не слишком серьезно. Однако теперь народ сплотился: на балконах устраивают музыкальные шоу, сообща всей страной выключают свет и зажигают фонарики, лишь бы взбодриться и поддержать друг друга.

Очереди на улице и "воля" по пропуску

“23 февраля я впервые получила уведомление о том, что закрываются все школы и садики. Тогда отменили показы по случаю недели моды, а венецианский карнавал провели по сокращенной программе. Через пару дней начали закрываться бары и рестораны. На пятый день первой волны карантина было закрыто практически все, кроме магазинов и аптек. Но буквально через два дня Милан снова ожил: люди, как и раньше, пили коктейли в барах, а маски носили процентов 5 прохожих”, - вспоминает Анна.

Девушка говорит, что в конце февраля итальянцы раскупили все маски и дезинфицирующие средства для рук, что, собственно, происходит в Украине сейчас. Впрочем, наценок на эти позиции в республике не было.

Аня вспоминает, что в магазине одежды они тогда работали в масках и перчатках. Из-за паники не обошлось без инцидента в коллективе.

“Одна из сотрудниц живет в провинции Лоди, где вспыхнул коронавирус. Так вот из-за ее присутствия на работу отказалась выходить другая - китаянка. Казалось бы, мы должны были бояться ее, а не наоборот. В итоге, ее уволили. А нас всех вскоре отправили в оплачиваемый отпуск”, - говорит Аня.

Когда первая волна карантина, к которому отнеслись как к предосторожности властей, оказалась безрезультатной, и коронавирусом заболели тысячи человек по всей Италии, правительство пошло на куда более жесткие меры. Вот уже 10 дней итальянцы сидят дома под угрозой высоких штрафов. До 3 апреля закрыто все, включая местные парки. Работают лишь продуктовые магазины и аптеки.

“Не могу сказать, что есть комендантский час, но есть очень жесткие правила: если ты выходишь из дома, у тебя должен быть официальный листок с твоими данными и документы с пропиской. Если тебя остановят не в той зоне, где ты живешь, то будет штраф - около 300 евро. Кроме того, в этом листке ты должен указать причину, по которой вышел. А право выйти есть только в супермаркет или аптеку рядом с домом”, - объясняет Анна Захарова.



Очередь в магазины выстраивается на улице: люди стоят друг от друга на расстоянии полутора метров. Клиентов не обязывают входить в супермаркет в масках, однако без перчаток, которые выдают на входе, не пустят. Поход за продуктами семьей - тоже табу в современных итальянских реалиях: внутрь позволят войти лишь одному человеку.



Если же итальянцу стало плохо, он обязан немедленно позвонить по “зеленому” номеру, после чего к нему прибудут медики.

“К нашей родственнице приезжал такой наряд. Ей было плохо, казалось, что тяжело дышать, и температура 37,5. Медики приехали в экипировке, с кислородом - все, как положено. Измерили температуру, но сочли ее симптомы не столь яркими для коронавируса. Они предложили ей госпитализацию, однако она выбрала изоляцию дома на три дня”, - рассказывает девушка.



Вместо музыки - профилактика коронавируса

В Милане не приукрашивают действительность: чтобы донести жителям всю опасность коронавируса, медики рассылают сообщения о переполненных больницах, нехватке кислорода и препаратов. А вместо музыки по радио - инструкции по профилактике коронавируса.

“Слышала о том, что из-за переполненных больниц медработники выбирают: кого лечить, а кого нет. Есть данные, что стариков забирают реже... Я также слышала о том, что пожилые люди в карантине звонят родным по Skype и умирают в сознании, не имея возможности пообщаться”, - вздыхает Анна Захарова.

Но невзирая ни на что, народ пытается поддерживать друг друга и придумывает карантинные традиции. Так, одно из ежедневных правил итальянца - выйти на балкон в 12:00 и 18:00 и издать любой громкий звук: стук в тарелку, музыка или песня. По словам Ани, такие ритуалы помогают взбодриться и не пасть духом.

“Еще итальянцы массово рассылают друг другу сообщения по типу: “В определенный день все выключаем свет и зажигаем фонарики на телефоне”. Мол, это будет видно со спутника”, - говорит девушка, коротая время в изоляции при помощи игр с ребенком.



Бесплатный транспорт с “немым” водителем и больница не для всех



В Испании, согласно последним данным, китайская лихорадка унесла жизни 491 человека, а заражены 11 178. Уроженка Ахтырки Сумской области Инна Гурова, проживающая с семьей на Майорке, рассказала нам о том, что среди инфицированных - ее соседка, которая вынуждена бороться с вирусом самостоятельно: в изоляции, без присмотра медработников.

“В больницу увозят только людей в критическом состоянии, когда температура достигает 40 градусов. И все относятся к этому нормально. Соседку консультируют по телефону ежедневно, и если ей станет хуже, то ее тут же госпитализируют”, - рассказывает Инна.

О том, чтобы больной коронавирусом человек покинул жилье и отправился, к примеру, в магазин, не может быть и речи. По словам украинки, в Испании все очень берегут здоровье окружающих и не могут себе позволить нарушить карантин.

“Транспорт курсирует и сейчас, однако подойти к водителю нельзя. Он завешен специальными лентами, деньги не берет и говорить ни с кем не может”, - рассказывает наша собеседница.

Крик и топот - в благодарность медикам

Традиция выходить на балконы имеется и на Майорке: люди кричат и топают ногами в благодарность медикам, которые спасают жизни испанцев. В такие моменты, говорит Инна, у нее мурашке по коже и слезы в глазах.

“В Украине, пока все не развилось с такой силой, как здесь, люди не должны впадать в панику, однако стоит осознать, что коронавирус может коснуться каждого. Сейчас нам действительно страшно. Очень хочется, что в родной стране люди были готовы к такому, - вздыхает Инна Гурова. - Здесь помогает то, что люди действительно уважают друг друга. Стоят в метре, как положено, не чихают и не кашляют друг на друга. Хотелось бы пожелать, чтобы так было и у нас. Особенно увидев новости, как, к примеру, встречали прилетевших из Уханя ребят в Новых Санжарах”.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине официально подтвердили информацию о 7 заболевших, 1 из которых умер. На сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины.

Фото: Анна Захарова и Инна Гурова



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