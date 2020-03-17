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Украинцы заражаются коронавирусом внутри страны, - МОЗ

Министерство охраны здоровья Украины меняет алгоритм диагностики инфицированных коронавирусом Covid-19

сегодня, 10:01 2252
Автор:

• Елена Волкова

Украинцы заражаются коронавирусом внутри страны, - МОЗ

На сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины.
По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.
Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Кабмин собрался на экстренное заседание, чтобы еще больше ужесточить и без того жесткие условия карантина в Украине. Что именно будет делать правительство, чтобы остановить распространение в Украине Covid-19 написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль:
- Правительство поддержало инициативу президента Владимира Зеленского, и, начиная с 12:00 среды 18 марта, украинские города будут отрезаны друг от друга. Междугородние поезда и автобусы ходить пока не будут. Движение автомобилей не ограничат.
- В общественном транспорте одновременно могут находится не более 10-ти человек.
- 10 человек - это максимальное количество людей, которые одновременно могут находится вместе во время любых массовых мероприятий.
- Театры, кино, рестораны и кафе не имеют права принимать посетителей. При этом пункты общественного питания могут готовить еду и доставлять ее на дом.


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Источник: comments.ua
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