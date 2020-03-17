Кабмин еще больше ужесточает карантин в Украине

Накануне поздно вечером Кабмин собрался на экстренное заседание, чтобы еще больше ужесточить и без того жесткие условия карантина в Украине. Что именно будет делать правительство, чтобы остановить распространение в Украине Covid-19 написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль:

- Правительство поддержало инициативу президента Владимира Зеленского, и, начиная с 12:00 среды 18 марта, украинские города будут отрезаны друг от друга. Междугородние поезда и автобусы ходить пока не будут. Движение автомобилей не ограничат.

- В общественном транспорте одновременно могут находится не более 10-ти человек.

- 10 человек - это максимальное количество людей, которые одновременно могут находится вместе во время любых массовых мероприятий.

- Театры, кино, рестораны и кафе не имеют права принимать посетителей. При этом пункты общественного питания могут готовить еду и доставлять ее на дом.

- Метро закрывают до особого распоряжения во всех городах.

- В Черновицкой и Житомирской области уже сегодня 17 марта начинает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем правительство поручило профильным министерствам определить список товаров, запрещенных на экспорт на время карантина. Пенсионерам, которые получают пенсию ниже пяти тысяч гривен могут доплатить еще по тысяче. Контролировать цены на авиабилеты будет Министерство инфраструктуры. Ко всему, Украина обратиться к МВФ и попросит деньги на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, написал Денис Шмыгаль.

Все ограничения касаются Украины в целом и будут действовать до окончания карантина в Украине либо же особого распоряжения. Карантин из-за распространения коронавируса в Украине ввели 11 марта. Он должен продлиться до 3-го апреля.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что президент анонсировал, как изменится жизнь украинцев в условиях карантина.





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