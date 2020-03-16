"Налоговые каникулы, закрытие метро, отмена церковных служб": Зеленский анонсировал новые условия жизни в карантине

Глава государства Владимир Зеленский обратился к украинскому правительству, чтобы с завтрашнего дня ввести новые правила для жителей и гостей страны в условиях карантина. Свое обращение гарант опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, пример Китая показал, что непопулярные и жесткие методы способны преодолеть смертельный вирус, который охватил буквально все континенты земли. Именно поэтому президент призвал Кабинет министров ввести новые правила для сохранения здоровья и жизни украинцев.

"Первое. С 00:01 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, финтес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом. Второе. Министерство инфраструктуры с двенадцатого часа дня 18 марта 2020 запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - отметил Владимир Зеленский.

Лидер украинской нации добавил, что понимает, какими губительными могут быть последствия коронавируса для малого и среднего бизнеса, поэтому обозначил и следующий пункт.

"Ожидаем от министерства финансов, Национального банка, государственных и коммерческих банков готовой программы по предоставлению предпринимателям кредитных каникул, а также концепцию налоговых реформ. Кроме того, граждане, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере тысячи гривень", - обозначил президент.

Кроме того Владимир Зеленский настоятельно призвал лидеров всех религиозных конфессий и организаций с пониманием отнестись к общенациональной ситуации и не подвергать прихожан общему риску заражения.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве призвали закрыть все рестораны в Украине на время борьбы с коронавирусом.

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