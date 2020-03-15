В Минздраве предложили закрыть все рестораны

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал пересмотреть меры на время карантина из-за пандемии коронавируса, который предварительно продлится до 3 апреля. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".
Так, министр здравоохранения уверен, что необходимо закрыть заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры. В свою очередь, должны продолжить работать только аптеки и продуктовые магазины.
"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - заявил Емец.
При этом министр добавил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.
"Обрабатывать необходимо только в ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - заявил он.
Кроме этого, Илья Емец сообщил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав оперативного штаба, чтобы в Украине смогли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые делает эпидемия.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме воздушного авиасообщения, отменяются и железнодорожные поезда, совершающие маршруты из Украины в другие страны.
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