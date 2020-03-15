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«Укрзализныця» отменяет международные поезда

Железнодорожное сообщение внутри Украины будет осуществляться согласно графику движения поездов

сегодня, 13:07
Автор:

• Татьяна Веремеева

«Укрзализныця» отменяет международные поезда

ПАО "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до окончания периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В то же время поезда внутри страны будут курсировать согласно графику. Продолжатся и международные железнодорожные грузовые перевозки.

Чтобы предупредить распространение коронавируса "Укрзализныця" проводит регулярную влажную уборку и дезинфекцию вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота. Ежечасно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров.

Кроме того, сообщается, что компания получила необходимое оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах оборудуются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине на время карантина, до 3 апреля, будут закрыты 94 пункта пропуска и контроля через государственную границу.


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