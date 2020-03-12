Карантин в Украине из-за коронавируса: какие сферы отечественной экономики пострадают больше всего





Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о возможных экономических потерях Украины в связи с введением карантина из-за эпидемии коронавируса.

Назвать конкретные цифры пока тяжело

Никто на сегодня точно не ответит, сколько мы потерям из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук. Речь, по его мнению, может идти как о сотнях миллионах гривень, так и о сотнях миллионов долларов.

"Безусловно, прежде всего, потеряет развлекательная сфера, – отмечает экономист. – Есть запрет на собрание в одном месте 200 и более человек. Правда, сегодня я уже видел, как некоторые постят массовые мероприятия, проведение которых запланировано в Киеве. Это говорит о том, что для некоторых важнее зарабатывание денег, чем соблюдение предписаний Кабмина".

Под ударом, по мнению Гарбарука, будет не только "зона развлечений", но и турбизнес, а также перевозчики, особенно авиация.

"А вот торговля может даже где-то выиграть. Паника, ажиотаж, которые были раскручены некоторыми, уже привели к очередям в супермаркетах", – говорит эксперт.

По мнению Игоря Гарбарука, важно, чтобы новое правительство вырабатывало меры по противодействию коронавирусу и экономическому кризису совместно с большими национальными инвесторами.

"Более того: если в каких-то странах на фоне происходящего проседает экономика, мы должны определенными сегментами украинской промышленность попытаться сделать замещение их товаров, – уверен экономист. – Если думать о национальном инвесторе, мы сможем вывести экономику в стабильное состояние и даже дать толчок к ее развитию".

Кто пострадает больше всего

Введение карантина отразится на деловой активности и перераспределении средств, считает политический эксперт Валерий Клочок. Но это влияние не должно стать критичным.

"Говорить о том, что это как-то глобально повлияет на доходную часть бюджета касательно уплаты налогов теми, кто занят в разных сферах бизнеса, нельзя, – уверен политэксперт. – Именно перераспределение средств, перетоки потоков, будет означать, что люди и далее будут тратить средства на некие более необходимые вещи, чем те же путешествия, по которым будет нанесен удар. Так что общая выручка бизнеса будет сберегаться на довольно высоком уровне".

После введения карантина пострадают театры, кинотеатры, спортивные объекты, развлекательные центры, заведения питания (рестораны, кафе) считает Клочок. Прежде всего, это те места, где можно было проводить массовые мероприятия, которые теперь стали опасны.

"Но это скорее недополученная выгода, чем потери. Затратная же часть будет касаться зарплат сотрудников и оплаты коммунальных услуг", – отмечает эксперт.

Ограничение передвижения через границу, а также уменьшение авиаперевозок не особо скажется на наполнении госбюджета, считает Клочок.

"Так что нам не нужно паниковать. Важно набраться терпения и реагировать соответствующим образом на вызов, которым стал для всего мира коронавирус, – говорит эксперт. – Думаю, через два-три месяца ситуация стабилизируется".

Заложники коронавируса

"Туризм, развлечения и внутренние путешествия – заложники сложившейся ситуации. И не просто заложники, а уже пострадавшие, – говорит глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос. – Эти отрасли еще и переживут "стокгольмский синдром" по отношению к их "захватчикам". Конечно, директора турфирм, кинотеатров, детских обучающих и развлекательных центров не будут выходить на митинги с транспарантами "Давай еще месяц карантина!", переносить туры, сворачивать работу… Не будут они и искать способы оптимизации своих услуг".

Нам пока везет больше, чем Китаю и Италии, где уже розничный и ресторанный бизнес страдает напрямую от карантина и других ограничительных действий. Но неготовность к оптимизации бизнес-процессов может затянуть петлю на шее быстрее и сильнее, чем просто введение карантина, уверен Кривонос.

"Ответом на события может быть только оптимизация и эффективизация бизнес-процессов в действующих компаниях, – считает эксперт. – Переводя эти проблемы в цифры, следует ожидать уменьшения налогов от таких компаний. Но какая бы ни была определена цифра таких убытков, она окажется в десятки раз меньше, чем наши потери на международных рынках в связи со свертыванием торговли в мировом масштабе, падением цен и отсутствием заказов на основные импортируемые товары, уменьшением деловой активности".

Андрей Кривонос подытоживает, что внутренний карантин и другие ограничения наносят удар по доходам собственников и занятых в малом бизнесе в туризме и услугах, мировая конъюнктура угрожает основным отраслям импорта и необходимому экспорту. Страдает бюджет в целом. Эксперт полагает, что шансов выполнить его в марте и апреле на данный момент нет.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили антикоронавирусные меры Кабмина, а также рассказали, как избежать паники в связи с карантином.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!