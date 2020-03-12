Карантин в Украине из-за коронавируса: помогут ли меры правительства и как можно избежать паники

Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" введенные правительством Украины ограничительные меры (карантин), а также рассказали, как избежать паники и есть ли возможность урезонить спекулянтов.

"Власть замалчивала и замалчивает, что у нее нет методов лечения, кроме наблюдательного"

Политический эксперт Александр Савченко считает, что украинские власти провалили подготовку к нашествию вируса.

"Не закуплены в нужном количестве необходимые препараты, не велась профилактическая работа. Граждане Украины по своему пониманию начали готовиться отражать нападение крупнейшего вируса, – подчеркивает Савченко. – Никто в Украине толком не знает, что делать, если у него или у его семьи есть подозрение на коронавирус, куда обращаться, нужно ли выходить из дома в этом случае. Власть замалчивала и замалчивает, что у нее нет методов лечения, кроме наблюдательного".

Закрывать границы для иностранных граждан, как это уже делается, по мнению эксперта, стоит.

"Но это не должно касаться КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом, которые является частью Украины, – считает Савченко. – Более того – необходимы экстренные неординарные меры. С целью не допустить возникновения вспышки коронавируса на неподконтрольной территории, их следовало бы обеспечить медицинскими масками и необходимыми медпрепаратами".

Эксперт уверен: избежать паники можно было бы при соответствующей информационно-просветительной работе.

"Сейчас она провалена, но это не значит, что ее проводить не надо. Паника охватила граждан, они закупают муку, спички, соль, сахар. Это признак того, что украинцы чувствуют себя незащищенными, – говорит Савченко. – Возможность урезонить спекулянтов есть. С помощью того же СНБО следует принять перечень важной в ракурсе эпидемии внутренней продукции, которое беспошлинно ввозится к нам, а также запретить вывоз подобной продукции. Некие подвижки в этом направлении уже видны. Ну, а Антимонопольному комитету стоит быть более жестким, пресекая сговор с целью накручивания цен на те или иные продукты и товары".

"Идея закрытия границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом"

Юридический эксперт, руководящий партнер в юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар напоминает, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. И ограничительные меры, введенные украинским правительством, это правильный шаг, который может сдержать распространение вируса, подчеркивает эксперт.

"Такие же ограничительные меры вводятся в странах ЕС, – отмечает Бондар. – Однако как всегда проиграна коммуникация с обществом, в результате, чего мы видим панические настроения у людей, которые закупаются бумагой, гречкой, макаронами и конечно же долларами".

На сегодня в Украине выявлено минимальное количество зараженных, но эксперт убежден, что таких людей больше.

"Большинство украинцев не привыкло ходить по больницам, а лечатся самостоятельно в домашних условиях, – поясняет Бондар. – Поэтому могут быть случаи, когда человек не подозревает, что у него коронавирус, а просто лечит, как простуду".

Идея закрытия границ, по убеждению юриста, не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом. Повышенные меры безопасности, как превентивные меры имеют место быть, но не более.

"Что касается роста курса доллара, этого следовало ожидать, так как коронавирус спровоцировал начало мирового финансового кризиса, – считает эксперт. – И это привело к отказу Минфина от очередного размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), вследствие низкого спроса. Более того спекулянты начали выходить из таких высокорисковых активов как украинские ОВГЗ, а значит увеличился спрос на валюту, что приводит к дополнительному давлению на курс. На сегодня НБУ продолжает использовать резервы, для стабилизации ситуации, однако такая политика может привести к ещё большим проблемам".

Вопрос девальвации гривни, по мнению Бондара, давно назрел. И теперь, считает эксперт, есть два возможных сценария развития событий: плановая девальвация (как минимум до курса заложенного в бюджете на 2020 год), или же НБУ и дальше будет "жечь" резервы для удержания низкого курса.

"Но чем дольше будет низкий курс, тем выше заработают премию финансовые спекулянты заходившие в ОВГЗ год назад, – предупреждает эксперт. – И в конечном итоге это приведет к резкой девальвации за 30 грн./1$ и бегству вкладчиков банков из депозитов. Это некомпетентность или злой умысел – решать вам".

"А как же быть, скажем, с составом метрополитена, где одномоментно перемещается 1000 человек?"

Вчера на заседании Кабмина были приняты меры, которые, если их в самое ближайшее время не скорректировать, гарантированно потопят украинскую экономику или надолго посадят ее на мель. В этом уверен общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

"Напомню, что до 3 апреля правительство запрещает проведение в Украине массовых мероприятий. Очевидно, что меры эти будут продлеваться и дальше, а 3 апреля – чтобы сразу не нагнетать панику и психоз в деловом сообществе, – говорит Войченко. – Главное оружие молодых реформаторов в борьбе с коронавирусом – это запрещение гражданам собираться "больше трех". Правительство постановило, что скопление более 200 украинцев в одном месте может поспособствовать экспансии вируса, а если, к примеру, где-то соберется 199 граждан, то вирусу – смерть. Правительственные чиновники искренне полагают, что если запретить концерты и футбол, то вирус сам собою исчезнет и распространяться не сможет. А как же быть, скажем, с составом метрополитена, где одномоментно перемещается 1000 человек? Как быть с маршрутками и автобусами, куда наталкивается по 50-100 человек, и которые курсируют по городам сотнями и тысячами? Там что, заражение не происходит?"

По мнению эксперта, после медицинской реформы, в руководстве здравоохранением не осталось никого, кто ему бы пояснил, что при воздушно-капельном распространении инфекции подобные меры не работают вообще.

"Вирус, если он и правда существует в природе, будет распространяться свободно, как в больших скоплениях людей, так и в малых, – подчеркивает эксперт. – Однако, в перечне мероприятий бросился в глаза привычный и милый сердцу каждого украинца пункт: выделить 100 млн грн. на закупки или производство индивидуальных средств противоэпидемической защиты. Проще говоря – правительство выделило 100 млн гривен для пошива марлевых повязок, которые уже давно кем-то закуплены по дешевке. Как пить дать – без тендера кто-то эти гривни освоит. Интересно будет узнать, кому персонально посчастливилось сделать этот скромный патриотический гешефт? Однако, если распространению реальной эпидемии никакие запреты собраний и культурных мероприятий не помешают, то по украинской экономике удар нанесен будет фатальный".

Войченко уверен, что необходимы реально действенные противоэпидимологические меры.

"Вместо того, чтобы имитировать работу, а на деле вредить собственной стране, запрещая концерты и футбол, я бы распорядился изолировать в домах или лечебных учреждения наиболее уязвимые группы граждан – детей (они будущее страны и их нужно беречь), граждан, хронически больных легочными заболеваниями, и пенсионеров в возрасте 75+, – делится эксперт. – А для обеспечения их лекарствами и продовольствием, на оказание патронажных услуг этой группе граждан мобилизовал бы армию и национальную гвардию, можно еще привлечь волонтеров. В пунктах базирования гвардейцев и военных устроил бы временные склады товаров первой необходимости, распределил бы подопечных по спискам между армейцами и гвардейцами. Естественно, медработникам и силовикам, участвующим в противоэпидемической операции, установил бы премиальные и наградные. Назначил бы специальную пресс-группу из медицинских работников, уполномоченных от Кабмина, кто получил бы на три месяца эксклюзивное право комментировать ход правительственных мероприятий. И обязал бы реагировать на попытки сеять панику и подавать лживую информацию населению".

С учетом того факта, что эпидемия на 90% является психогенной, то не упоминание о ней в СМИ, как паники, стало бы главным оружием в борьбе с вирусом, считает эксперт.

"Логика и здравый смысл указывают на то, что никакого ущерба, выходящего за привычные рамки коронавирус людям, не наносит, а наносят его СМИ и правительственные чиновники своими глупыми, корыстными и провокационными действиями", – резюмирует Войченко.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин и какие вводятся ограничения.

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