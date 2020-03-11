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Коронавирус в Украине: в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин и какие вводятся ограничения

В Кабмине рассказали об утверждении ряда мероприятий, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине

сегодня, 14:06 1238
Автор:

• Таисия Ерохина

Коронавирус в Украине: в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин и какие вводятся ограничения

Правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Так, 100 млн грн выделят на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретят экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

К тому же, Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но - без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, закупят инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила, что правительство решило ввести карантин на всей территории страны.

Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, не замалчивают ли статистику по коронавирусу. По его словам, Восточная Европа сейчас менее подпала под влияние атаки коронавируса, поэтому в Украине зафиксирован лишь один случай заражения, что является утешительной статистикой в сравнении с другими странами.

Добавим, что в Украине зафиксирован 1 случай заболевания в Черновцах. Всего же на сегодня получили 43 подозрения на коронавирус, проверили уже 41 – все результаты негативные.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-nizku-rishen-shcho-mayut-ubezpechiti-ukrayinciv-vid-covid-19-11-03-20
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