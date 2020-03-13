«Вирус паники хуже коронавируса»: Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинскому народу по поводу коронавируса в нашей стране. Видеоролик он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.



Зеленский рассказал, что в Украине три случая заражения, из которых один привел к смерти, из-за чего было принято решение о введении карантина для предупреждения пандемии в нашей стране.

Также президент заявил, что с 16 марта иностранцы не смогут въезжать в Украину без разрешения на временное или постоянное проживание в стране. Также с 17 марта будет полностью закрыто пассажирское авиасообщение в Украине, однако продолжат работать порты.

По словам Владимира Зеленского, в украинских аптеках появятся лекарства и маски, а также передвижные лаборатории для проверки на коронавирус. Президент попросил магазины не завышать цены на продукты и рассказал, что правительство уже выделило 100 млн грн для противоэпидемических мер. А если понадобится, выделят еще 500 млн грн.

Напоследок Зеленский призвал не здороваться за руки, не целоваться в щеки и мыть руки. По его словам, мы пережили многое, ведь нас не одолел свиной, испанский и птичий грипп. Также он пообещал, что все будет хорошо, и пожелал всем температуры 36,6.

Как сообщал портал "Комментарии", в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка.

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