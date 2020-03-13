«Вирус паники хуже коронавируса»: Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу коронавируса

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Президент Украины
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинскому народу по поводу
коронавируса в нашей стране. Видеоролик он опубликовал на своей странице в
социальной сети Facebook.
Зеленский рассказал,
что в Украине три случая заражения, из которых один привел к смерти, из-за чего
было принято решение о введении карантина для предупреждения пандемии в нашей
стране.
Также президент заявил,
что с 16 марта иностранцы не смогут въезжать в Украину без разрешения на
временное или постоянное проживание в стране. Также с 17 марта будет полностью
закрыто пассажирское авиасообщение в Украине, однако продолжат работать порты.
По словам Владимира
Зеленского, в украинских аптеках появятся лекарства и маски, а также
передвижные лаборатории для проверки на коронавирус. Президент попросил
магазины не завышать цены на продукты и рассказал, что правительство уже
выделило 100 млн грн для противоэпидемических мер. А если понадобится, выделят
еще 500 млн грн.
Напоследок Зеленский
призвал не здороваться за руки, не целоваться в щеки и мыть руки. По его
словам, мы пережили многое, ведь нас не одолел свиной, испанский и птичий
грипп. Также он пообещал, что все будет хорошо, и пожелал всем температуры
36,6.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка.
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