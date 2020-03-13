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В Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка

Украинка приехала в Италию на заработки, но заразилась коронавирусом

сегодня, 20:57
Автор:

• Антон Варанов

В Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка

65-летняя гражданка Украины Раиса Малышева отправилась в Италию с целью заработать, но несколько дней назад заразилась китайским коронавирусом Covid-19, после чего была госпитализирована и умерла в больнице. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на аккаунт активистки Оксаны Федкив в социальной сети Facebook.

Источник сообщает, что Раиса Малышева работала в городе Ровато в провинции Брешия в северной части Италии. Новую опасную болезнь у нее зафиксировали 12 марта после госпитализации. Медики сообщали, что украинка находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на 13 марта 20:00 по Киевскому времени во всем мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Уже более 68 тысяч человек погибли от новой китайской болезни, а всего 4720 человек выздоровели.

Сегодня, 13 марта, на территории Украины подтвердили первую смерть человека от коронавируса — у жительницы из Житомирской области начались осложнения.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.


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Источник: https://strana.ua/news/254718-ukrainka-umerla-v-italii-ot-koronavirusa-13-marta-2020.html
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