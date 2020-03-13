В Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка

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65-летняя гражданка
Украины Раиса Малышева отправилась в Италию с целью заработать, но несколько
дней назад заразилась китайским коронавирусом Covid-19, после чего была госпитализирована и умерла в
больнице. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на аккаунт активистки
Оксаны Федкив в социальной сети Facebook.
Источник сообщает, что Раиса
Малышева работала в городе Ровато в провинции Брешия в северной части Италии.
Новую опасную болезнь у нее зафиксировали 12 марта после госпитализации. Медики
сообщали, что украинка находится в тяжелом состоянии.
По состоянию на 13
марта 20:00 по Киевскому времени во всем мире зафиксировано более 128 тысяч
случаев заражения коронавирусом. Уже более 68 тысяч человек погибли от новой
китайской болезни, а всего 4720 человек выздоровели.
Сегодня, 13 марта, на
территории Украины подтвердили первую смерть человека от коронавируса — у
жительницы из Житомирской области начались осложнения.
Как сообщал портал "Комментарии",
Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.
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