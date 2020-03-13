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Главная Новости Мир Азия Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса
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Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса

С начала февраля Apple закрыла 42 своих магазина в Китае

сегодня, 19:50
Автор:

• Антон Варанов

Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса

Сегодня, 13 марта, техногигант из Купертино, штат Калифорния, США, возобновляет работу 42 своих магазинов техники в Китае, которые ранее были закрыты из-за вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании Apple.

Первые китайские магазины Apple заново открылись еще на прошлой неделе, а к пятнице, 13 марта, открылось большинство — 38 из 42. Последние 4 магазина возобновили свою работу в 08:00 по Киевскому времени.

В начале февраля Apple закрыла все свои 42 магазина в Китае из-за вспышки коронавируса. Также компании пришлось изменить ожидаемые показатели прибыли в этом году, ведь китайский рынок является третьим по величине для Apple.

По состоянию на вечер 13 марта коронавирусом во всем мире заразились 128 тысяч человек, из которых 68 тысяч зараженных вылечились, а 4720 человек умерли от болезни.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple неофициально перенесла презентацию с марта на неопределенный срок из-за коронавируса.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/apple-reopens-all-42-china-stores-after-virus-closures
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