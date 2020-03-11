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Apple неофициально перенесла презентацию с марта на неопределенный срок из-за коронавируса

На презентации должны были представить новый «бюджетный» iPhone SE.

сегодня, 17:30
Автор:

• Антон Варанов

Apple неофициально перенесла презентацию с марта на неопределенный срок из-за коронавируса

По данным профильных источников, компании Apple из Купертино пришлось перенести свою мартовскую презентацию на неопределенный срок на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает профильное издание Cult of Mac.

В штате Калифорния, США, запретили массовые мероприятия из-за коронавируса, из-за чего "яблочный" техногигант вынужден был отложить свою презентацию в этом месяце на неопределенный срок. Запрещены собрания больше чем на 1000 человек, а на презентации обычно присутствует примерно такое же число людей.

Несмотря на то, что презентация официально не была анонсирована компанией, многие СМИ писали, что она должна была пройти 31 марта. Теперь, по данным профильных изданий, которые ссылаются на источники в компании, презентация обязательно состоится, но пока точная дата неизвестна.

31 марта в Калифорнии должны были представить новый "бюджетный" iPhone SE 2 (или iPhone 9) и несколько других гаджетов. В штате сегодня зарегистрированы 133 человека с коронавирусом. Всего в США заразились около 900 человек, из них 30 умерли от болезни.

Новый смартфон Applе должен получить 4,7-дюймовый экран, последний процессор А13, 3 ГБ ОЗУ и сканер отпечатков пальцев Touch ID на кнопке Home. Ожидаемый ценник составил 400 долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple перевела 12 тысяч своих сотрудников на домашнюю работу из-за коронавируса.


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Источник: https://www.cultofmac.com/690981/iphone-se-2-delayed-indefinitely-apple-nixes-march-product-event/
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