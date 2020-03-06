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Apple перевела 12 тысяч своих сотрудников на домашнюю работу из-за коронавируса

Китайская болезнь добралась уже и до Калифорнии.

6 марта 2020, 23:56
Автор:

• Антон Варанов

Apple перевела 12 тысяч своих сотрудников на домашнюю работу из-за коронавируса

Техногигант Apple из американского Купертино, штат Калифорния, отправил всех своих сотрудников, а это 12 тысяч человек, на удаленную домашнюю работу на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает профильное издание 9to5mac.

В штате Калифорния зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, после чего власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Также в этом же штате на карантин попал еще один круизный лайнер под названием Grand Princess, который путешествовал в Мексику.

Профильные издания также сообщают, что Apple была вынуждена перенести презентацию нового бюджетного смартфона iPhone 9 или iPhone SE2 на второй квартал 2020 года. Предыдущая планируемая дата его презентации — 31 марта.

Вчера, 5 марта, на фоне вспышки коронавируса в Украине отменили первое мероприятие — чемпионат по автомобильному ралли. А уже сегодня, 6 марта, в Черновцах, Сумах и Житомире запретили массовые мероприятия.

Как сообщал портал "Комментарии", одна из крупнейших европейских авиакомпаний Flybe объявила о банкротстве на фоне вспышки коронавируса.


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Источник: https://9to5mac.com/2020/03/06/apple-reportedly-recommending-apple-park-employees-to-work-from-home-due-to-coronavirus-concerns/
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