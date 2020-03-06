Apple перевела 12 тысяч своих сотрудников на домашнюю работу из-за коронавируса

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Техногигант Apple из
американского Купертино, штат Калифорния, отправил всех своих сотрудников, а
это 12 тысяч человек, на удаленную домашнюю работу на фоне вспышки китайского
коронавируса Covid-19. Об этом сообщает
профильное издание 9to5mac.
В штате Калифорния
зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, после чего власти ввели
режим чрезвычайной ситуации. Также в этом же штате на карантин попал еще один
круизный лайнер под названием Grand
Princess, который путешествовал в Мексику.
Профильные издания
также сообщают, что Apple была вынуждена перенести презентацию нового
бюджетного смартфона iPhone
9 или iPhone SE2 на второй квартал 2020 года. Предыдущая
планируемая дата его презентации — 31 марта.
Вчера, 5 марта, на фоне
вспышки коронавируса в Украине отменили первое мероприятие — чемпионат по
автомобильному ралли. А уже сегодня, 6 марта, в Черновцах, Сумах и Житомире
запретили массовые мероприятия.
Как сообщал портал "Комментарии",
одна из крупнейших европейских авиакомпаний Flybe объявила о банкротстве на фоне вспышки коронавируса.
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