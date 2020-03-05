Европейская авиакомпания Flybe объявила о банкротстве

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Сегодня, 5 марта, одна
из крупнейших авиакомпаний в Европе британская Flybe прекратила
все полеты и объявила о банкротстве. Об этом сообщили в EuroNews.
Первые финансовые
трудности начались в компании еще несколько лет назад. Но в этом году Flybe рассчитывала
получить помощь в размере 100 миллионов фунтов стерлингов для продолжения
работы. Однако сделка не состоялась, а финансовые трудности усугубились после
вспышки китайского коронавируса Covid-19.
Авиаперевозчик на
официальном сайте попросил пассажиров самостоятельно найти альтернативные
маршруты.
Банкротство компании
такого уровня ухудшит транспортную доступность Великобритании, ведь за 2019 год
услугами Flybe воспользовались 8 миллионов пассажиров. В британском
городе Саутгемптоне авиакомпания обслуживала 95% рейсов.
"Конечно, мы все
расстроены. Flybe знают в каждом британском доме, люди пользовались их
услугами в течение 40 лет. Мы сделали все возможное в начале года, но из-за
коронавируса компания в неблагоприятном состоянии не смогла выжить", —
рассказал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
Это уже третья крупная
авикомпания, которой пришлось прекратить полеты в 2020 году. Предыдущие две —
итальянская Air Italy и
турецкая AtlasGlobal.
Как сообщал портал "Комментарии",
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