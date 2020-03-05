Европейская авиакомпания Flybe объявила о банкротстве

Сегодня, 5 марта, одна из крупнейших авиакомпаний в Европе британская Flybe прекратила все полеты и объявила о банкротстве. Об этом сообщили в EuroNews.



Первые финансовые трудности начались в компании еще несколько лет назад. Но в этом году Flybe рассчитывала получить помощь в размере 100 миллионов фунтов стерлингов для продолжения работы. Однако сделка не состоялась, а финансовые трудности усугубились после вспышки китайского коронавируса Covid-19.

Авиаперевозчик на официальном сайте попросил пассажиров самостоятельно найти альтернативные маршруты.

Банкротство компании такого уровня ухудшит транспортную доступность Великобритании, ведь за 2019 год услугами Flybe воспользовались 8 миллионов пассажиров. В британском городе Саутгемптоне авиакомпания обслуживала 95% рейсов.

"Конечно, мы все расстроены. Flybe знают в каждом британском доме, люди пользовались их услугами в течение 40 лет. Мы сделали все возможное в начале года, но из-за коронавируса компания в неблагоприятном состоянии не смогла выжить", — рассказал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Это уже третья крупная авикомпания, которой пришлось прекратить полеты в 2020 году. Предыдущие две — итальянская Air Italy и турецкая AtlasGlobal.

Как сообщал портал "Комментарии", в аэропорту Ливии ракеты поразили два пассажирских самолета.

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