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В аэропорту Ливии ракеты поразили два пассажирских самолета

Столичный аэропорт Ливии подвергся ракетному обстрелу, пострадали припаркованные там самолеты

сегодня, 17:59
Автор:

• Таисия Ерохина

В аэропорту Ливии ракеты поразили два пассажирских самолета

В аэропорту "Митига" в Триполи, Ливия, в результате ракетной атаки пострадали два пассажирских самолета. Об этом информирует Anadolu.

Сообщается, что боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в ночь на 3 марта устроили очередной ракетный обстрел столичного аэропорта. Серьезные повреждения получили два пассажирских самолета авиакомпаний Afriqiyah Airways и Burak Air, которые были припаркованы на территории. К счастью, в момент ракетного нападения в лайнерах никого не было. В компании Afriqiyah Airways сообщили, что вчерашний ракетный удар поразил осколками один из их самолетов, поэтому лайнер стал непригодным для использования.

Напомним, в Ливии погибли люди вследствие обстрела армией Хафтара. Министерство здравоохранения Ливии также сообщило, что в результате обстрелов пятеро человек получили ранения. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие - гражданские лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сирийские военные попали под обстрел в провинции Идлиб. В Турции заявили - самолет противника уничтожен.


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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B2-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8-2-%D0%BF%D0%B0%D1%81
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