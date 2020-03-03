В аэропорту Ливии ракеты поразили два пассажирских самолета

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В аэропорту "Митига" в Триполи, Ливия, в результате ракетной атаки пострадали два пассажирских самолета. Об этом информирует Anadolu.
Сообщается, что боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в ночь на 3 марта устроили очередной ракетный обстрел столичного аэропорта. Серьезные повреждения получили два пассажирских самолета авиакомпаний Afriqiyah Airways и Burak Air, которые были припаркованы на территории. К счастью, в момент ракетного нападения в лайнерах никого не было. В компании Afriqiyah Airways сообщили, что вчерашний ракетный удар поразил осколками один из их самолетов, поэтому лайнер стал непригодным для использования.
Напомним, в Ливии погибли люди вследствие обстрела армией Хафтара. Министерство здравоохранения Ливии также сообщило, что в результате обстрелов пятеро человек получили ранения. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие - гражданские лица.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сирийские военные попали под обстрел в провинции Идлиб. В Турции заявили - самолет противника уничтожен.
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