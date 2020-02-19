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В Ливии погибли люди вследствие обстрела армией Хафтара, - СМИ

Командование ЛНА утверждает, что соблюдает соглашение о прекращении огня

сегодня, 06:42 98
Автор:

• Ольга Чародий

В Ливии погибли люди вследствие обстрела армией Хафтара, - СМИ

В результате обстрела силами Ливийской национальной армии (ЛНА) порта Триполи погибли три человека. Об этом передает Al Jazeera.

Министерство здравоохранения Ливии также сообщило, что в результате обстрелов пятеро человек получили ранения. В правительстве национального согласия Фаиза Сараджа уточнили, что все погибшие и пострадавшие - гражданские лица.

Представитель ЛНА ранее заявил, что армия Халифы Хафтара уничтожила турецкое судно с вооружением и боеприпасами, которые якобы были предназначены "для вооруженных группировок". Позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию об уничтожении корабля.

Как сообщали "Комментарии", правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью. Об этом сообщает сообщает телеканал Sky News Arabia. Ливия запросила у Турции военную поддержку воздушную,  наземную и морскую для  отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.


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Источник: https://www.aljazeera.com/
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