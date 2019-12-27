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Ливия запросила у Турции военную поддержку

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство

сегодня, 00:49
Автор:

• Ольга Чародий

Правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью. Об этом сообщает сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ливия запросила у Турции военную поддержку воздушную,  наземную и морскую для  отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи восемь лет назад Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

 Как сообщали "Комментарии", Ливия временно остановила отгрузку нефти в двух из трех крупнейших нефтяных портов страны. Причиной называют вооружённые столкновений, прокатившиеся в некоторых регионах страны. Работники самого большого нефтяного терминала Ливии в Эс-Сидере эвакуированы. В порту Рас-Лануф, третьем по величине в стране, горит как минимум один резервуар для хранения топлива

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Источник: https://www.skynewsarabia.com/
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