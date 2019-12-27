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Правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью. Об этом сообщает сообщает телеканал Sky News Arabia.
Ливия запросила у Турции военную поддержку воздушную, наземную и морскую для отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
восемь лет назад Ливия фактически перестала функционировать как единое
государство.
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