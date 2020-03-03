Турция сбила военный самолет в Сирии

Турецкие военные сбили сирийский самолет. Судно L-39 принадлежало силам правительственного режима Башара Асада. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.

Сирийские военные попали под обстрел в провинции Идлиб. С конца февраля там идут ожесточенные бои. Регион частично контролирует сирийская оппозиция, которую поддерживает Турция. В то же время, захватить города повстанцев хочет сирийский лидер Башар Асад. На его сторону встала российская авиация.

Нынче в Анкаре заявили - самолет сирийских военных сбили в рамках проведения операции "Весенний щит".

Примерно в то же время сирийское государственное информационное агенство SANA написало, что один из самолетов Асада, действительно, обстреляли турецкие военные. Однако, ничего не упомянуло ни о том, что случилось с летательным аппаратом, ни о судьбе пилота.





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Учебно-боевые самолеты L-39 Сирия закупила, в свое время, у Чехословакии. Правительственная армия с их помощью, уничтожала солдат противника.

Конфликт на северо-западе Сирии обострился 27 февраля, когда сирийская авиация при поддержке россиян атаковала колону турецких военных. Тогда погибло 33 бойца. Турция в ответ развернула в Сирии военную операцию "Весенний щит".

Под угрозой оказались отношения России и Турции, которые в противостоянии сирийского правительства и повстанцев - по разную сторону баррикад.

Уже в четверг, 5 марта, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган поедет в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, о чем "Комментарии" сообщали ранее.

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