Израильский кризис: почему Израиль превращается в страну вечных выборов

Пока Украина отмечает Пасху в условиях карантина, в Израиле разворачивается новый акт политической драмы. Очередные коалиционные переговоры лидера партии "Ликуд" Беньямина Нетаньяху и его соперника во главе политического союза "Кахоль-лаван" ("Сине-белый", - ред.) Бени Ганца зашли в тупик. Страна находится на пороге четвёртых подряд внеочередных парламентских выборов за последние полтора года. Две тысячи жителей Тель-Авива устроили акцию протеста в центре города против формирования данной коалиции. Пандемия коронавируса в Израиле не повлияла на консолидацию политических сил. Портал "Комментарии" детально разобрался в происходящем на израильской политической арене.

Израильский кризис: с чего все начиналось

Политический кризис в Израиле тянется с декабря 2018 г. из-за разногласий правящей на тот момент коалиции правой партии "Ликуд" и её партнёров среди сионистов и ортодоксальных иудеев. Первой из коалиции вышла консервативная партия "Наш Дом Израиль" экс-министра обороны Авигдора Либермана в ноябре 2018 года, который не поддержал временное перемирие с террористической организацией "Хамас". В декабре парламент Израиля самостоятельно распустился из-за того, что ни одна партия не поддержала законопроект об обязательной воинской повинности ортодоксальных евреев, которые в своей массе даже не работают, а посвящают жизнь изучению духовного писания Торы, живут на социальные пособия.

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что законопроект торпедировали в интересах противников Нетаньяху, несмотря на то, что вопрос призыва в армию ортодоксов стоял давно. Внеочередные парламентские выборы отвечали интересам альянса "Сине-белый", который сформировали противники Нетаньяху, как из правого, так и из левого лагеря. Например, в альянс вступили экс-министр обороны Моше Яалон, который вышел из состава "Ликуд" в 2017 г., лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, которого Нетаньяху снял с поста министра финансов в конце 2014 г. Противники Нетаньяху критикуют его за коррупционную деятельность и злоупотребление властью, а израильская прокуратура обвиняет премьера по трём делам. Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от зарубежных бизнесменов в обмен на лоббирование их интересов, оказывал давление на редакцию газеты "Едиот Ахронот" и всячески содействовал телекоммуникационной компании "Безек", чтобы они освещали имидж его партии в положительном ключе.

Изначально, альянс "Сине-белый" выступает за введение ограничение на то, чтобы одно лицо занимало пост премьер-министра не более восьми лет, снижение стоимости медицинских услуг и образования, увеличение количества медицинских и учебных заведений, за распространение обязательной воинской повинности на всех граждан Израиля, трудоустройство ортодоксов. Яир Лапид выступает за сохранение под контролем Израиля Иорданской долины, которая проходит через территорию Западного Берега (Палестина). Через Иорданскую долину проходит самое длинное в Израиле шоссе 90, которое соединяет север и юг страны. Союз "Сине-белый" считает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Лапид выступает против возвращения палестинцам собственности их предков на территории современного Израиля, которую они были вынуждены покинуть в результате Первой арабо-израильской войны 1947-49 годов. Ганц и Лапид договорились о том, что будут занимать пост премьер-министра поочерёдно. Однако, ситуация зашла слишком далеко.

Израильский кризис: непреодолимые разногласия

За последние полтора года в Израиле три раза проходили досрочные парламентские выборы: в апреле и сентябре 2019-го и в марте 2020-го. по результатам которых ни одна из партий не сумела получить большинство мест в 120-местном Кнессете или договориться о коалиции. Нетаньяху не сумел найти точки соприкосновения с Авигдором Либерманом и лидерами других консервативных партий о формировании правоцентристской коалиции. Переговоры Ганца о коалиции с правоцентристской партией "Наш Дом Израиль", левоцентристской партией "Объединённый арабский список", за которую в основном голосуют израильские арабы, закончились провалом.

По мнению израильских политических экспертов Эмиля Шлеймовича и Хеми Шалева причиной фиаско стали разногласия внутри партии Ганца. Два консервативных депутата из альянса "Сине-белый" Йоаз Хендель и Цви Хаузер, которые ранее покинули "Ликуд", не поддержали идею коалиции с "Объединённым арабским списком". Впоследствии Хаузер и Хендель обособились в отдельную парламентскую группу оппозиционную Ганцу и Нетаньяху. Кухалейшвили полагает, что израильских консерваторов смущает идея создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме. По мнению израильско-американского политического эксперта Маирава Зонсзейна, даже если бы альянс "Сине-белый" и "Объединённый арабский список" сформировали правительство меньшинства, то это позволило бы лишить Нетаньяху поста премьера. Израильская правозащитница Гэби Ласки считает, что "Ликуд" может противостоять только качественно новая политическая сила, в основе которой лежит альянс евреев и арабов.

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили, напротив, убежден, что в нынешних геополитических условиях успех такого альянса сомнителен. Во-первых, израильское общество не поддержит признание Иерусалима столицей палестинского государства и вывод еврейских поселений с территории Западного берега. Президент США Дональд Трамп уже признал Иерусалим столицей Израиля и израильский суверенитет над еврейскими поселениями на Западном берегу. Во-вторых, конструктивные переговоры с палестинцами невозможны до тех пор, пока у Ирана монополия влияния в Секторе Газа. Иранские власти спонсируют террористическую организацию "Исламский джихад", которая проводит систематические обстрелы израильских городов. Ганц настроен консервативно в вопросах, касающихся безопасности и суверенитета Израиля, допускает применение силы против террористов. В-третьих, Нетаньяху и Ганц придерживаются общих внешнеполитических приоритетов – стратегический альянс с США для сдерживания распространения влияния Ирана на Ближнем Востоке, сдерживание исламских экстремистов в Секторе Газа, Ливане, иранских войск в Сирии, у которых есть все необходимые средства для обстрела территории Израиля.

Видимо, поэтому Ганц предложил Нетаньяху создать коалицию под предлогом борьбы с коронавирусом. Тогда же депутаты из "Ликуд" поддержали его кандидатуру на пост спикера парламента на смену Юлию Эдельштейну, занимавшему этот пост с 2013 года. Ганц пошёл на уступки Нетаньяху, отошёл от большинства положений своей партии, поддержал аннексию еврейских поселений на Западном берегу. Они договорились о том, что через 18 месяцев после формирования коалиции, Нетаньяху уйдёт в отставку, а правительство возглавит Ганц. Сближение Ганца с Нетаньяху привело к расколу в альянсе "Сине-белый". От Ганца отвернулись бывшие партнёры – Лапид и Яалон.

Однако, как выяснилось в итоге, и на этот раз договориться не получилось. Шлеймович и Шалев считают, что Нетаньяху не смог добиться от Ганца гарантии того, что он и его фракция блокируют законопроект, запрещающий Нетаньяху, против которого выдвинуты обвинения, подан иск в суд, претендовать на пост премьер-министра. Лидер альянса "Сине-белый" в свою очередь не смог убедить лидера "Ликуд" дать согласие провести беспрецедентную в истории Израиля инаугурацию: Нетаньяху в качестве премьера, а Ганца – его преемником.

Израильский кризис: перспектива четвертых выборов

На прошлой неделе президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование коалиции в парламент. Если в течении трёх недель ни один депутат не сможет достичь коалиционное соглашение с коллегами, то Израиль ждут четвёртые подряд парламентские выборы, на которых у партии Нетаньяху есть шансы победить. За время пандемии коронавируса, которая накрыла Израиль, уровень поддержки Нетаньяху в обществе вырос. По данным опроса Института Демократии Израиля, премьера поддерживают 60% респондентов. Нетаньяху ввёл в стране жёсткий карантин и утверждал, что коронавирусом могут заразиться до миллиона израильтян, умереть десять тысяч. На текущий момент, коронавирусом заболели более 13 тыс. израильтян.

Хотя, у "Ликуд" есть шансы сформировать коалицию в парламенте, партии Нетаньяху и консервативным политическим силам не хватает двух мандатов для формирования коалиции. Шлеймович и Шалев полагают, что Нетаньяху может договориться о союзе с бывшими членами "Ликуд" Хенделем и Хаузером или переманить на свою сторону лидера левоцентристской партии "Авода" Амира Переца и его соратника Ицика Шмули, у которых слишком низкий уровень поддержки в обществе.

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