Импичмент Трампа: эксперты рассказали, как повлияет на США и Украину

Палата представителей Конгресса США утвердила две статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента (злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие могут быть последствия этого для Трампа, США и Украины (которая во многом стала причиной обвинений в адрес Трампа).

"Случай уже вошел в историю"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль подчеркивает, что Трамп - первый во всем.

"Дело с импичментом - это только третий случай в истории США. Первый прецедент - разбирательство в деле президента Эндрю Джонсона ( 1868 г ), которого обвинили в противодействии Конгрессу. Далее, уже в недалеком прошлом ( 1999 г .), история с Биллом Клинтоном, обвиненным во лжи об отношениях с Моникой Левински, - напоминает аналитик. - Но история с Трампом - своеобразная. Он первый, кто будет баллотироваться на выборы президента США с процедурой импичмента, т.е. по сути, с обвинениями в нарушении закона".

Понятно, что Сенат, где большинство республиканцев, не станет отстранять Трампа от должности, отмечает Коваль. Но в историю и юридические учебники этот случай уже вошел.

"Украине до внутриполитических разборок в Штатах не особо бы было дело, если бы не одно "НО". Главное, что послужило обвинением - телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, - напоминает Коваль. - Якобы Трамп обратился к нему за помощью для расследования в отношении сына Джо Байдена, который работал в совете директоров одной украинской компаний. При рассмотрении дела в Палате представителей Украина и лично Зеленский упоминались бесчисленное количество раз. Я, например, только за час просмотра разбирательства, насчитал 72 упоминания Украины и Зеленского, потом просто сбился со счета. При этом основной лейтмотив упоминания Украины – коррупция. Заметьте, это не Украина с президентом Януковичем, это Украина образца 2019 года… Печально, что наша страна стала предметом политических разборок в США. Мы рискуем потерять главного союзника в войне с Россией".

Эксперт напомнил, что еще год назад Украина в американском истеблишменте упоминалась в контексте аннексии Крыма и санкций против РФ. "Теперь же для части американского политикума Украина - лишь политический инструмент в борьбе за власть. Как команда Зеленского выйдет из сложившейся ситуации - большая загадка", - отмечает Коваль. И подчеркивает, что при пассивности ЕС именно Штаты были для нас определенной гарантией геополитической поддержки.

"Что будет дальше – большой пребольшой "ИКС". Администрация Трампа назвала этот импичмент "одним из самых постыдных политических эпизодов в истории США". Печально, что Украина красной нитью вплетена в это скандал", - резюмирует аналитик.

"Украина для Трампа ‒ лишь поле, где гуляют ветры Дикого Запада"

Доктор политических наук Игорь Пиляев называет кампанию по импичменту Трампа своеобразной "точкой бифуркации" в истории заката американской гегемонии, отражением глубокого политического раскола Америки и столкновения "не на жизнь, а на смерть" двух стратегий американских элит.

"С одной стороны - это стратегия неолиберального глобализма, в которой национальные интересы США подчинены задачам их лидерства в установлении и поддержании неолиберального миропорядка, - поясняет эксперт. - Эту стратегию разделяют сегодня Демократическая партия, львиная доля федерального истеблишмента, крупнейших американских СМИ, транслирующих интересы глобалистской финансовой элиты, транснациональных корпораций с американским капиталом, но давно перенесших свои основные производственные мощности за пределы страны. Это как раз то самое "глубинное государство", которое давно укоренилось во всех эшелонах федеральной власти и которое до прихода Трампа привыкло рассматривать демократические выборы и волю американского народа лишь как политтехнологические формальности в отлаженном механизме управления глобального уровня".

По словам Игоря Пиляева, главной геополитической задачей в данной стратегии традиционно, еще со времен "доктрины Трумэна", является сдерживание России, как второй по мощи мировой ядерной державы, контролирующей "хартлэнд" Евразии.

"При этом важная геополитическая роль отводится Украине как форпосту неолиберального порядка на постсоветском пространстве и тарану против любых попыток восстановления России как империи, - подчеркивает доктор политических наук. - Совершенно откровенно об этом сказала экс-посол Мари Йованович, свидетельствуя против Трампа в Конгрессе: мол, коррупционная подоплека скандала вокруг Байдена ‒ ничто по сравнению со стратегическим интересом сдерживания России".

С другой стороны, продолжает эксперт, это стратегия, персонифицированная Трампом и емко выраженная в его кредо "Сделаем Америку снова великой!" ‒ стратегия укрепления и процветания великодержавной нации с протестантско-англосаксонским ядром.

"Она опирается на "глубинную" Америку основательного среднего американца, потомка пуританских бюргеров, напористых шерифов и ковбоев, гордящегося своим национальным прошлым, величием американского духа, национальной природы, истории, промышленности, науки и весьма встревоженного переводом в Восточную Азию производственных активов, наплывом цветных иммигрантов и дискурсом безграничной толерантности, - подчеркивает Пиляев. - Сегодня эту линию проводит Республиканская партия, подавляющая часть которой активно поддерживает Трампа. В целом успешная экономическая политика внутри страны и благоприятная рыночная конъюнктура обеспечивают Трампу поддержку минимум половины американского электората. Для Трампа Россия ‒ всего лишь бизнес-конкурент, причем не самый крупный по сравнению с Китаем или ЕС. А Украина для него ‒ лишь поле, где гуляют ветры Дикого Запада".

И вот сейчас это символическое сражение крутого шерифа-патриота с "яйцеголовым" космополитом с Уолл-стрита вступает в кульминационную фазу, уверен эксперт.

"Америка, как некогда Украина на протяжении двух десятилетий до Евромайдана, сегодня расколота примерно пополам, и от исхода поединка зависит в прямом смысле и будущее самих США, и судьбы мира на многие годы вперед, - подчеркивает Пиляев. - Поэтому все эти перипетии и процедурные ухищрения, интриги с импичментом ‒ лишь пропагандистская шелуха, карнавальное конфетти, которым демократы присыпают неистовое и отчаянное желание свалить своего эксцентричного, харизматичного и смертного для их стратегии политврага. Импичмента, конечно, не будет, поскольку Сенат контролируют сторонники Трампа, да и сами обвинения по существу высосаны из пальца. Но избирательная кампания по выборам президента США в ноябре 2020 года ‒ уже в разгаре, и американским элитам ‒ явно не до попкорна. Очень нервный год ожидает и героев украинского политбомонда: куда вынесет выбранный ими вагончик на "американских горках" сегодня только Богу известно, а сесть на шпагат между демократами и республиканцами, тем более на нем высидеть, удастся далеко не всем".

"Демократы совсем не заинтересованы в раскрытии их собственного вмешательства в дела Украины"

Доктор политических наук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Валентин Якушик напоминает, что импичмент – это важная процедура защиты демократии, предполагающая действенные механизмы отстранения от должности и привлечения к ответственности высших должностных лиц, совершивших серьезные правонарушения (как правило, уголовные преступления).

"Но в условиях авторитарного и/или охлократического перерождения подобных процедур, использования их в корыстных манипулятивных целях определенной частью политической элиты, импичмент может стать способом расправы с политическим оппонентом и приводить к обострению противостояния в гражданском обществе, подрывать основы функционирования демократических институтов, - считает Якушик. - Дональд Трамп в 2016 году в своей инаугурационной речи говорил, что он рассчитывает превратить в своих друзей и тех, кто пока еще рассматривает его свои врагом. Но его противники из политического лагеря радикальных фундаменталистов-глобалистов, группирующихся вокруг нынешнего руководства Демократической партии США, избрали стратегию постоянной конфронтации с президентом, используя для борьбы с ним любые поводы и предлоги".

В качестве такого повода, отмечает эксперт УИАМП, демократами было использовано стремление Трампа привлечь нового президента Украины к сотрудничеству с правоохранительными органами США в раскрытии коррупционных действий, совершавшихся высшими должностными лицами прежней (демократической) администрацией США в связи с использованием ими возможностей получения личной или групповой (в частности, в рамках семьи) выгоды от довольно сомнительных операций в Украине, а также - о привлечении украинцев в 2016 году сторонниками прежней администрации к сбору компромата на Трампа.

"Возможно, в некоторых аспектах, президент Трамп действовал несколько "неуклюже". Но его целью было раскрыть правду, истинное содержание определенных событий в Украине, связанных с деятельностью американских граждан и структур, - уверен Якушик. - Противников же Трампа содержание явно сомнительной деятельности американцев в Украине совершенно не интересовало и не интересует. Но их возмущает стиль действий президента. И это не случайно, ведь демократы совсем не заинтересованы в раскрытии их собственного вмешательства в дела Украины и манипулирования важнейшими процессами в Украине. Президенту Трампу есть, что спросить у своих предшественников и по существу, и по форме их действий в отношении Украины".

По мнению эксперта, основное, чего добились лидеры демократов, включившие процедуры импичмента в Палате Представителей Конгресса, – это углубления раскола в американском обществе.

"В Сенате Конгресса, где у республиканцев сохраняется большинство, практически нет шансов на поддержку процедуры импичмента. Демократы это понимают и фактически используют процедуры импичмента лишь для своей политической пропаганды, - считает Якушик. - А нынешний украинский президент, следуя рекомендациям своих советников, связанных с американскими демократами, пытается внешне сохранять "нейтралитет" в разворачивающейся в США битве "титанов", гигантов политического и экономического ядра современного мира. Тем самым, по сути, Владимир Зеленский и его команда лишаются доверия со стороны Дональда Трампа. А самое главное, Украина лишается возможности ускорить при поддержке и американских и международных следственных органов раскрытие важнейших обстоятельств и определяющих факторов событий собственной драматической и во многом трагической истории 2013 – 2019 годов".

Ранее "Комментарии" писали, что Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту.