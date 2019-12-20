Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представлять его интересы на процессе по импичменту в сенате будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с журналистами, передает РИА-Новости.

"Судя по всему, да", - ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что с ним будут еще "пара других" юристов.

Ранее юрисконсульт направил письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру с отказом в участии главы государства в слушаниях по импичменту.

Отметим, за всю историю США, Трамп – третий президент, кому объявили импичмент.

Ранее "Комментарии" писали, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". А американский президент считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов. "Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он.

Дональд Трамп убежден, что его оправдают в Сенате в рамках процедуры импичмента.









