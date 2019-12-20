Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что представлять его интересы на процессе по
импичменту в сенате будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Об этом американский
лидер рассказал во время встречи с журналистами, передает РИА-Новости.
"Судя по всему, да", - ответил он на соответствующий
вопрос, добавив, что с ним будут еще "пара других" юристов.
Ранее юрисконсульт направил письмо главе комитета палаты
представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру с отказом в участии главы
государства в слушаниях по импичменту.
Отметим, за всю историю США, Трамп – третий президент, кому объявили импичмент.
Дональд Трамп убежден, что его оправдают в Сенате в рамках процедуры импичмента.
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