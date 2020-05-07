Расплата за коронавирус: смогут ли США добиться компенсации от Китая

В последнее время среди высокопоставленных чиновников США популярна идея привлечения Китая к ответственности за распространение коронавируса в мире. На днях президент США Дональд Трамп обвинил Китай в ненамеренном распространении вируса из Уханя по всему. По его мнению, пандемия коронавируса является худшей атакой на США, чем атака Японии на военно-морскую базу Пёрл Харбор в декабре 1941 г. или атаки террористической организации "Аль-Каида" на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Американские спецслужбы проводят исследование, чтобы наверняка понять происхождение коронавируса.



Пока не ясно, то ли коронавирус был разработан искусственно в лаборатории, то ли перешёл к человеку от других видов, в том числе от летучих мышей. Но госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Компартия КНР заплатит за то, что она якобы натворила. Чиновник убеждён в том, что одной из причин распространения коронавируса за пределы Китая является существующий там авторитарный стиль правления, сокрытие информации о пандемии. Данная риторика свидетельствует, что в непростых американо-китайских отношениях возник новый виток противостояния, который может обернуться последствиями для всего мира.

США против Китая: вирусный прецедент

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что США создают новый прецедент, при котором в качестве акта агрессии воспринимается распространение инфекции, а не военные действия или теракты. Эксперт акцентирует внимание на том, что от коронавируса в Америке умерло больше людей (около 75 тыс. чел.), чем погибло в результате атаки на Пёрл Харбор (2 335 чел.) или терактов 11 сентября 2001 г. (2 977 чел.). Коронавирус унёс больше жизней американцев, чем Корейская война 1950-53 гг. (36 516 чел.), Вьетнамская война 60-х-70-х (58 318 чел.).

Отдельный момент – экономический ущерб от карантина. За первый квартал 2020 г. американская экономика понесла больше убытков, чем за последние десять лет. Американскому правительству пришлось выделить 3 трлн долл. на поддержку бизнеса и выплаты американским семьям, которые вынуждены сидеть дома. Председатель федерального резерва США Джероми Пауэлл считает, что это ещё не всё, что придётся сделать для преодоления худшего экономического кризиса с 30-х годов прошлого века. С середины марта 26 млн американцев потеряли работу. Сейчас безработных в США больше, чем во времена "Великой депрессии" (15 млн) – мирового экономического кризиса 1929-39 гг., вызванного перепроизводством потребительских товаров.

До пандемии коронавируса прогнозировался рост американской экономики на 2% в 2020 г. Однако, вместо этого страна получила снижение деловой активности, снижение выручки бизнеса и закрытые предприятия. Прибыль машиностроительного холдинга General Electric снизилась на 8%, а авиастроительного концерна Boeing – на 48%. Малый и средний бизнес на грани выживания. Закупки потребительских товаров, которые представляют две трети американской экономики, снизились на 7,6%. Американцы вынуждены экономить каждую копейку.

Вслед за США привлечь к ответственности Китай за пандемию коронавируса могут другие страны, учитывая рост антикитайских настроений в мире. Экономические потери понёс весь мир. В 2020 г. прогнозируется снижение роста мировой экономики более чем на 4%. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступает за проведение международного расследования после того, как с подачи американцев появилась версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. В Ухане расположен институт вирусологии, где в 2015 г. была открыта лаборатория по исследованию заразных патогенов. Ещё в апреле премьер-министр Японии Синдзо Абе принял решение выделить 2,2 млрд долл. на то, чтобы помочь японским компаниям перенести производство из Китая в другие регионы. Кроме США серьёзные потери от коронавируса понесли Италия, где умерли около 30 тыс. граждан, Испания – где болезнь унесла жизни почти 26 тыс. чел.

США против Китая: час расплаты

Администрация Трампа прорабатывает различные варианты принуждения Китая компенсировать убытки, которые принесла пандемия коронавируса. По информации японского аналитика Тсуйоши Нагасава, в качестве одной из мер может быть подача судебного иска на Компартию Китая с требованием оплатить финансовые убытки, вызванные пандемией коронавируса. По информации Нагасава, уже были случаи подачи исков американских граждан на китайские компании.

Госсекретарь США Майк Помпео не случайно заявил, что платить будет Компартия КНР, поскольку решения судов одного государства не распространяются на другие страны. Данными вопросами занимается Международный Суд ООН, арбитражи. Однако, американский адвокат Мэтью Мур считает, что данное правило не распространяется на политические партии. По мнению Мура, в случае победы в суде американские компании, которые работают в Китае могут изъять имущество Компартии в качестве варианта компенсации.

В Республиканской партии предложили идею прекратить платить по долговым обязательствам Китаю. КНР считается самым крупным кредитором США. Долг Америки перед Поднебесной составляет более 1 трлн долл. Данная идея не понравилась Хозяину Овального кабинета. По мнению Трампа такой шаг может негативно отразиться на долларе. Свою роль играет вопрос репутации. Трамп не желает накануне президентских выборов заработать репутацию человека, который отказывается платить по счетам. Ещё до прихода в политику, застройщик Трамп взял в долг у Банка Китая 211 млн долл. на рефинансирование небоскрёба на Манхеттене в 2012 г. Trump Organization должна рассчитаться перед Банком Китая до 2022 г.

В Белом Доме допускают возможность обложить китайскую продукцию импортными пошлинами в качестве ответной меры. После подписания в середине января первой части торгового соглашения США и Китай отменили часть импортных пошлин, которые вводились в разгар торговой войны в 2019 г. Пекин согласился покупать больше американской сельхозпродукции. Рассматривается возможность изменить цепочки снабжения американских компаний и отказаться от поставок продукции из Китая.

США против Китая: интересы Вашингтона

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили допускает, что администрация Трампа использует коронавирус в качестве предлога для того, чтобы пригрозить Китаю новыми пошлинами и склонить к новым уступкам по второй части торгового соглашения. До сих пор остаются неурегулированными противоречия. США требуют от Китая освободить американские компании от передачи информации о ноу-хау и торговых секретов китайским властям в обмен на разрешение работать в Поднебесной, прекратить субсидировать госкомпании, которые создают излишнюю конкуренцию зарубежным фирмам. Однако, США и Китай отложили торговые переговоры и подготовку второй части торгового соглашения из-за пандемии коронавируса. Трамп заявил, что в течении недели-двух сообщит, насколько добросовестно Китай выполняет условия первой части торгового соглашения. Вашингтон явно ищет, за что зацепиться.

Возможно, Трамп пытается улучшить свой имидж накануне президентских выборов. Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа Чанин назвала обвинения со стороны США грязной политической кампанией Республиканской партии накануне президентских выборов. По данным опроса Pew, две трети американцев негативно относятся к Китаю. Столько же граждан считают, что Трамп действует слишком медленно в деле сдерживания пандемии коронавируса. Американский президент говорит то, что хотят слышать американские избиратели.

Сомнительно, что США смогут добиться чего то от Китая, который также понёс потери от пандемии коронавируса. По мнению аналитика Фрэнка Сайрена, в январе-феврале 2020 г. розничные продажи в Китае снизились на 20%, а карантинные мероприятия стоили 4% ВВП. Если Трамп введёт новые пошлины на китайские товары, то в ответ КНР может прекратить выполнять условия первой части сделки, перестать закупать американскую сельхозпродукцию. В убытке останутся американские фермеры, которые и так пострадали от карантина. Трамп рассчитывает на поддержку американских аграриев на выборах и такой расклад ему не выгоден.

Как ранее писали "Комментарии", Джо Байден пока опережает Дональда Трампа на президентской гонке в США. Новые данные соцопросов опубликовало издание Independent.

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