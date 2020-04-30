Трамп или Байден: социологи рассказали, чьи шансы победить на президентских выборах выше

Джо Байден пока опережает Дональда Трампа на президентской гонке в США. Новые данные соцопросов опубликовало издание Independent.

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден пока удерживает лидерские позиции. Проголосовать за него на выборах в ноябре готовы около 50% американцев. В то же время, нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, имеет поддержку около 40 процентов. А вот чуть менее 10% избирателей все еще не определились с кандидатом и не знают, кому отдадут свой голос на избирательном участке. Их симпатии пока не принадлежат ни одному из оппонентов.

Также накануне социологи опубликовали результаты более детального исследования избирательных настроений в Северной Каролине. Здесь разрыв между кандидатами не на столько явный и составляет всего 5%. Но все же преимущество у Джо Байдена. Его готовы в президентской гонке поддержать примерно 50% опрошенных в штате, а Трампа - 45%. При этом ряд избирателей отметили, что не одобряют реакцию Трампа на пандемию коронавируса и поэтому готовы отдать голоса его оппоненту. Например, в той же Северной Каролине, еще на прошлой неделе разрыв между Трампом и Байденом был не более 3%.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп не собирается переносить выборы в США из-за вспышки коронавируса. Они, к слову, должны состояться в ноябре этого года.

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