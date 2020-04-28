Трамп заявил, что не рассматривает вариант переноса президентских выборов в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда даже не
думал о переносе или отмене президентских выборов в США в 2020 году. Об этом
сообщили в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети Twitter со ссылкой
на видео брифинга президента США Дональда Трампа.
Таким образом действующий президент США от Республиканской
партии ответил на обвинение своего главного конкурента на президентских выборах
США в ноябре 2020 года — кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Несколько дней назад Джо Байден заявил, что Дональд Трамп
попробует перенести или даже отменить президентские выборы в США, потому что, по
словам демократа, только там действующий президент сможет победить..
"Я никогда не думал о переносе выборов, вообще никогда.
Зачем мне это делать? Выборы состоятся 3 ноября", — заявил Дональд Трамп.
И хотя Дональд Трамп в своем комментарии назвала 3 ноября "хорошей
датой", ее назначает федеральный закон, а изменения должен одобрить Конгресс.
Поэтому президент не может принимать решение о дате президентских выборов в
одностороннем порядке.
Как сообщал портал "Комментарии", кандидат в президенты США
от Демократической партии Джо Байден планирует назначить вице-президентом США
экс-первую леди США Мишель Обаму в случае своей победы на президентских выборах
в ноябре 2020 года.
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