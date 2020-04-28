Трамп заявил, что не рассматривает вариант переноса президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда даже не думал о переносе или отмене президентских выборов в США в 2020 году. Об этом сообщили в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети Twitter со ссылкой на видео брифинга президента США Дональда Трампа.

Таким образом действующий президент США от Республиканской партии ответил на обвинение своего главного конкурента на президентских выборах США в ноябре 2020 года — кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Несколько дней назад Джо Байден заявил, что Дональд Трамп попробует перенести или даже отменить президентские выборы в США, потому что, по словам демократа, только там действующий президент сможет победить..

"Я никогда не думал о переносе выборов, вообще никогда. Зачем мне это делать? Выборы состоятся 3 ноября", — заявил Дональд Трамп.

И хотя Дональд Трамп в своем комментарии назвала 3 ноября "хорошей датой", ее назначает федеральный закон, а изменения должен одобрить Конгресс. Поэтому президент не может принимать решение о дате президентских выборов в одностороннем порядке.

Как сообщал портал "Комментарии", кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует назначить вице-президентом США экс-первую леди США Мишель Обаму в случае своей победы на президентских выборах в ноябре 2020 года.

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