Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах

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Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший
вице-президент Джо Байден заявил, что в случае своей победы на президентских
выборах США 2020 года планирует назначить Мишель Обаму на должность
вице-президента США. Об этом Джо Байден рассказал в интервью изданию KDKA.
Кандидат Джо Байден уверен, что вице-президентом США должна
быть только женщина, поэтому видит на этом посту бывшую первую леди США Мишель
Обаму в качестве сильного участника команды.
"Она великолепна. Она знает дорогу. Она действительно
хорошая женщина. Обамы — мои хорошие друзья", — сказал Байден.
Примечательно, что Джо Байден был вице-президентом в период
президентского срока Барака Обамы. Он также добавил, что подбором кандидатов в
случае его победы будет заниматься специальный комитет.
На момент публикации кандидатуру Джо Байдена уже поддержали другие
демократы, среди которых экс-президент Барак Обама, сенаторы Элизабет Уоррен и
Берни Сандерс, Майкл Блумберг и Пит Буттиджич.
Как сообщал портал "Комментарии", создатель Telegram Павел
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