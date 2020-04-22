Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что в случае своей победы на президентских выборах США 2020 года планирует назначить Мишель Обаму на должность вице-президента США. Об этом Джо Байден рассказал в интервью изданию KDKA.

Кандидат Джо Байден уверен, что вице-президентом США должна быть только женщина, поэтому видит на этом посту бывшую первую леди США Мишель Обаму в качестве сильного участника команды.

"Она великолепна. Она знает дорогу. Она действительно хорошая женщина. Обамы — мои хорошие друзья", — сказал Байден.

Примечательно, что Джо Байден был вице-президентом в период президентского срока Барака Обамы. Он также добавил, что подбором кандидатов в случае его победы будет заниматься специальный комитет.

На момент публикации кандидатуру Джо Байдена уже поддержали другие демократы, среди которых экс-президент Барак Обама, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, Майкл Блумберг и Пит Буттиджич.

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