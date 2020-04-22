Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.04.2020

BTC/USD

7121.16

ETH/USD

182.34

LTC/USD

42.01

НБУ 22.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах
НОВОСТИ Все новости

Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах

Байден рассматривает только женщин на должность вице-президента США

сегодня, 17:59
Автор:

• Антон Корнилов

Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что в случае своей победы на президентских выборах США 2020 года планирует назначить Мишель Обаму на должность вице-президента США. Об этом Джо Байден рассказал в интервью изданию KDKA.

Кандидат Джо Байден уверен, что вице-президентом США должна быть только женщина, поэтому видит на этом посту бывшую первую леди США Мишель Обаму в качестве сильного участника команды.

"Она великолепна. Она знает дорогу. Она действительно хорошая женщина. Обамы — мои хорошие друзья", — сказал Байден.

Примечательно, что Джо Байден был вице-президентом в период президентского срока Барака Обамы. Он также добавил, что подбором кандидатов в случае его победы будет заниматься специальный комитет.

На момент публикации кандидатуру Джо Байдена уже поддержали другие демократы, среди которых экс-президент Барак Обама, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, Майкл Блумберг и Пит Буттиджич.

Как сообщал портал "Комментарии", создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мир не вернется в норму после пандемии коронавируса Covid-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/04/20/joe-biden-says-he-would-pick-michelle-obama-to-be-his-vice-president/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...