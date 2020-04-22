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«Мир не вернется в норму после пандемии» — Павел Дуров о COVID-19

Дуров призвал самосовершенствоваться в самоизоляции

сегодня, 00:00
Автор:

• Антон Корнилов

«Мир не вернется в норму после пандемии» — Павел Дуров о COVID-19

Павел Дуров считает изоляцию отличным шансом для человека поработать над собой, а для технологий — доказать полезность человечеству. Создатель Telegram рассказал о планах мессенджера по борьбе с распространением пандемии коронавируса Covid-19 и результатах уже выполненной работы. Об этом он сообщил в своем личном канале в Telegram.

"Нынешняя пандемия — угроза всему нашему виду. Когда она закончится, мир не вернется в норму. Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который пройдет через поколения. Каждый из нас должен позаботиться, чтобы новый мир, который родится, стал лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади", — написал Дуров.

По его словам, за последний месяце в мессенджере прошли верификацию 17 официальных новостных источников. Проверенные каналы можно найти в канале @corona.

Среди прочего команда Telegram пытается решить проблему образования в условиях карантина. Также в разработке еще несколько проектов по борьбе с коронавирусом Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики.


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Источник: https://t.me/durov/114
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