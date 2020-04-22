«Мир не вернется в норму после пандемии» — Павел Дуров о COVID-19

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Павел Дуров считает изоляцию отличным шансом для человека
поработать над собой, а для технологий — доказать полезность человечеству.
Создатель Telegram рассказал о планах мессенджера по борьбе с распространением
пандемии коронавируса Covid-19
и результатах уже выполненной работы. Об этом он сообщил в своем личном канале
в Telegram.
"Нынешняя пандемия — угроза всему нашему виду. Когда она
закончится, мир не вернется в норму. Мы можем стать свидетелями
цивилизационного сдвига, который пройдет через поколения. Каждый из нас должен
позаботиться, чтобы новый мир, который родится, стал лучшим местом, чем тот,
который мы оставляем позади", — написал Дуров.
По его словам, за последний месяце в мессенджере прошли
верификацию 17 официальных новостных источников. Проверенные каналы можно найти
в канале @corona.
Среди прочего команда Telegram пытается решить проблему
образования в условиях карантина. Также в разработке еще несколько проектов по
борьбе с коронавирусом Covid-19.
Как сообщал портал "Комментарии", в Польше жертвам домашнего
насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики.
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