В Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики

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Польская школьница Кристина Пашко запустила оригинальный
проект помощи жертвам домашнего насилия, который замаскирован под
онлайн-магазин натуральной косметики "Rumianki i bratki". Об этом сообщили в
издании The First News.
Жертвы домашнего насилия могут посетить якобы онлайн-магазин
косметики и отправить сообщение менеджеру проекта, который узнает о
самочувствии жертвы и при необходимости вызовет полицию по адресу, который
жертва указала для доставки косметики.
Необычный сайт помощи был запущен 12 апреля, и всего за 10
дней на него подписались около 10 тысяч человек. Еще более 40 обратились за
помощью. Для более убедительной маскировки автор проекта разместила в качестве
товаров фирменные косметические средства.
Статистика показывает увеличение случаев домашнего насилия с
введением карантина по всему миру. В Украине число обращений на горячую линию
по поводу домашнего насилия увеличилось на 30%.
Как сообщал портал "Комментарии", харьковчане пытаются
арендовать собак из приюта для прогулок на карантине, но получают отказ.
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