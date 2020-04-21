В Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики

Польская школьница Кристина Пашко запустила оригинальный проект помощи жертвам домашнего насилия, который замаскирован под онлайн-магазин натуральной косметики "Rumianki i bratki". Об этом сообщили в издании The First News.

Жертвы домашнего насилия могут посетить якобы онлайн-магазин косметики и отправить сообщение менеджеру проекта, который узнает о самочувствии жертвы и при необходимости вызовет полицию по адресу, который жертва указала для доставки косметики.

Необычный сайт помощи был запущен 12 апреля, и всего за 10 дней на него подписались около 10 тысяч человек. Еще более 40 обратились за помощью. Для более убедительной маскировки автор проекта разместила в качестве товаров фирменные косметические средства.

Статистика показывает увеличение случаев домашнего насилия с введением карантина по всему миру. В Украине число обращений на горячую линию по поводу домашнего насилия увеличилось на 30%.

Как сообщал портал "Комментарии", харьковчане пытаются арендовать собак из приюта для прогулок на карантине, но получают отказ.

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