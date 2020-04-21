Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.04.2020

BTC/USD

6893.62

ETH/USD

173.46

LTC/USD

40.98

НБУ 22.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека В Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики
НОВОСТИ Все новости

В Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики

Оригинальный проект запустила польская школьница

21 апреля 2020, 23:57
Автор:

• Антон Корнилов

В Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики

Польская школьница Кристина Пашко запустила оригинальный проект помощи жертвам домашнего насилия, который замаскирован под онлайн-магазин натуральной косметики "Rumianki i bratki". Об этом сообщили в издании The First News.

Жертвы домашнего насилия могут посетить якобы онлайн-магазин косметики и отправить сообщение менеджеру проекта, который узнает о самочувствии жертвы и при необходимости вызовет полицию по адресу, который жертва указала для доставки косметики.

Необычный сайт помощи был запущен 12 апреля, и всего за 10 дней на него подписались около 10 тысяч человек. Еще более 40 обратились за помощью. Для более убедительной маскировки автор проекта разместила в качестве товаров фирменные косметические средства.

Статистика показывает увеличение случаев домашнего насилия с введением карантина по всему миру. В Украине число обращений на горячую линию по поводу домашнего насилия увеличилось на 30%.

Как сообщал портал "Комментарии", харьковчане пытаются арендовать собак из приюта для прогулок на карантине, но получают отказ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thefirstnews.com/article/cosmetics-shop-with-a-difference-helps-victims-of-domestic-violence-12011
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...