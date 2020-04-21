Харьковчане пытаются арендовать собак для прогулок на карантине, но получают отказ

Харьковчане пытаются арендовать собак из приюта для прогулок в период карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Украине. Но им отказывают. Об этом сообщили в издании Depo со ссылкой на слова пресс-секретаря коммунального предприятия "Центр обращения с животными" Ольги Голубевой.

По ее словам, за последнюю неделю более 20 человек предлагали взять животное в аренду на период карантина для того, чтобы иметь возможность выходить на улицу по причине выгула собаки. Харьковчане приводят аргументы, что центр сможет сократить расходы на содержание животных.

"Карантин не повод брать на время животное из приюта, чтобы через 2-3 недели вернуть его обратно", — заявила пресс-секретарь Голубева.

По ее словам, животные не должны страдать ради удовлетворения потребностей людей в прогулках в период карантина. Животные попадают в приют после долгой жизни на улице, где подвергались опасности, и обретают покой.

Животное запоминает, что человек ей не вредит, а после появления новой семьи собака привязывается к хозяину и новому дому. Поэтому в центре не хотят очередного стресса для животного, которому после завершения карантина придется снова вернуться в приют.

Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели более 2,5 миллиона человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!