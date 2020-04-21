Более 2,5 млн заболевших и более 175 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели более 2,5 миллиона человек, а именно 2 536 654, но число растет с каждой минутой. Среди них более 175 тысяч человек умерли, а еще 686 тысяч человек выздоровели. Таким образом, на момент публикации 1,675 миллиона человек по всему миру продолжают болеть. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США, где заболели 805 тысяч человек. Далее в антирейтинге расположились Испания, Италия, Франция и Германия соответственно. По числу смертей тоже лидируют США где умерли почти 44 тысячи человек. За ними следуют Италия, Испания, Франция и Великобритания соответственно.

Примечательно, что в последние дни на десятое место в рейтинге по числу заболевших вырвалась Россия, где заболели 52 763 человека. При этом Россия занимает второе числу в мире по числу проведенных тестов на коронавирус после США — 2,142 миллиона. В США сделали 4,106 миллиона тестов.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские и призвал всех мужчин следовать его примеру.

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