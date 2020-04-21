Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Глава Чеченской Республики в составе Российской Федерации Рамзан Кадыров в ответ на просьбы местных жителей открыть парикмахерские принял решение побриться налысо и призвал всех мужчин следовать его примеру. Об этом сообщили в издании "Медуза" и приложили соответствующее видео с лысым Рамзаном Кадыровым.

На видео глава Чечни на чеченском языке рассказывает, что у них закрыты все салоны красоты, поэтому он решил побриться налысо, "как делали наши предки". Среди прочего Кадыров напомнил, что в исламе приветствуют бритье головы, и призвал всех мужчин Чеченской Республики следовать его примеру на карантине.

Вчера, 20 апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом один из жителей Чечни спросил Рамзана Кадырова о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские из-за приближения священного месяца Рамадана. На следующей день Кадыров побрился налысо.





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