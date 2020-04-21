Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6893.62
ETH/USD
173.46
LTC/USD
40.98
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.70
RUB/UAH
0.35
Глава Чеченской Республики в составе Российской Федерации
Рамзан Кадыров в ответ на просьбы местных жителей открыть парикмахерские принял
решение побриться налысо и призвал всех мужчин следовать его примеру. Об этом
сообщили в издании "Медуза" и приложили соответствующее видео с лысым Рамзаном
Кадыровым.
На видео глава Чечни на чеченском языке рассказывает, что у
них закрыты все салоны красоты, поэтому он решил побриться налысо, "как делали
наши предки". Среди прочего Кадыров напомнил, что в исламе приветствуют бритье
головы, и призвал всех мужчин Чеченской Республики следовать его примеру на
карантине.
Вчера, 20 апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом один из жителей Чечни спросил Рамзана Кадырова о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские из-за приближения священного месяца Рамадана. На следующей день Кадыров побрился налысо.
Как сообщал портал "Комментарии", шведская мебельная
компания IKEA поделилась рецептов своих знаменитых фирменных фрикаделек в
сливочном соусе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости