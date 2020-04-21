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IKEA поделилась рецептом своих знаменитых фрикаделек

Теперь все желающие смогут приготовить любимые фрикадельки на карантине

сегодня, 21:44
Автор:

• Антон Корнилов

IKEA поделилась рецептом своих знаменитых фрикаделек

Шведская компания-производитель мебели для дома IKEA поделилась рецептом своих знаменитых фирменных фрикаделек, которые подает в своих оффлайн-магазинах, которые сейчас закрыты на карантин из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили на официальном сайте компании IKEA.

Для приготовления фрикаделек смешайте 500 г говяжьего фарша и 250 г свиного фарша, добавьте мелко порезанную луковицу, толченый зубчик чеснока, 100 г панировочных сухарей, яйцо и перемешайте. После добавьте молоко, посолите и поперчите по вкусу.

Затем скатайте смесь в маленькие шарики в тарелке, накройте и поставьте в холодильник на 2 часа. Потом обжарьте со всех сторон на сковородке на среднем огне, выложите на противень, накройте и поставьте в духовку на 180°C на 30 минут.

Для приготовления сливочного соуса растопите на сковороде 40 г сливочного масла, добавьте 40 г муки и размешивайте несколько минут. Затем добавьте по 150 мл овощного и говяжьего бульонов, продолжая помешивать. Потом добавьте 150 мл сливок 30%-50%, добавьте 2 чайные ложки соевого соуса и чайную ложку дижонской горчицы.

Подавать рекомендуют с картофельным пюре или отварным картофелем.

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Источник: https://www.ikea.com/ms/en_SG/pdf/restaurant/Meatballs_w_creamsauce.pdf
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