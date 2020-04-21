IKEA поделилась рецептом своих знаменитых фрикаделек

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Шведская компания-производитель мебели для дома IKEA поделилась
рецептом своих знаменитых фирменных фрикаделек, которые подает в своих
оффлайн-магазинах, которые сейчас закрыты на карантин из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили на официальном сайте компании IKEA.
Для приготовления фрикаделек смешайте 500 г говяжьего фарша
и 250 г свиного фарша, добавьте мелко порезанную луковицу, толченый зубчик
чеснока, 100 г панировочных сухарей, яйцо и перемешайте. После добавьте молоко,
посолите и поперчите по вкусу.
Затем скатайте смесь в маленькие шарики в тарелке, накройте
и поставьте в холодильник на 2 часа. Потом обжарьте со всех сторон на
сковородке на среднем огне, выложите на противень, накройте и поставьте в
духовку на 180°C на 30 минут.
Для приготовления сливочного соуса растопите на сковороде 40
г сливочного масла, добавьте 40 г муки и размешивайте несколько минут. Затем
добавьте по 150 мл овощного и говяжьего бульонов, продолжая помешивать. Потом
добавьте 150 мл сливок 30%-50%, добавьте 2 чайные ложки соевого соуса и чайную
ложку дижонской горчицы.
Подавать рекомендуют с картофельным пюре или отварным
картофелем.
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