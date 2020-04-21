Скончался создатель «Тома и Джерри» Джин Дейч

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95-летний аниматор Джин Дейч, известный по мультсериалам "Том
и Джерри" и "Моряк Попай", скончался в ночь с четверга на пятницу, 16-17 апреля
в столице Чехии. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter со ссылкой
на слова чешского издателя аниматора.
Джин Дейч родился 8 августе 1924 года и переехал в Прагу в
1959 году всего на несколько дней, но встретил там свою будущую жену Зденку и
остался жить. Он начинал работу в анимационной студии United Productions of America, работал креативным
директором в студии Terrytoons,
где создал слона Сидни, Джона Дурмата и других своих персонажей.
В 1960 году Дейч получил кинопремию Оскар в категории "Лучший
короткометражный анимационный фильм" за проект "Манро". Позже он был еще дважды
номинирован на Оскар в той же категории.
Кроме "Тома и Джерри" и "Моряка Попая", он известен
созданием "Хоббита" (1996) и "Алисы в Париже". В его портфолио более сотни
проектов.
Как сообщал портал "Комментарии", Европейский Союз выделит
190 миллионов евро финансовой помощи на поддержку систем экономики и
здравоохранения Украины.
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