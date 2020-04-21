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Скончался создатель «Тома и Джерри» Джин Дейч

Джин Дейч получил Оскар в 1960 году

сегодня, 21:27
Автор:

• Антон Корнилов

Скончался создатель «Тома и Джерри» Джин Дейч

95-летний аниматор Джин Дейч, известный по мультсериалам "Том и Джерри" и "Моряк Попай", скончался в ночь с четверга на пятницу, 16-17 апреля в столице Чехии. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter со ссылкой на слова чешского издателя аниматора.

Джин Дейч родился 8 августе 1924 года и переехал в Прагу в 1959 году всего на несколько дней, но встретил там свою будущую жену Зденку и остался жить. Он начинал работу в анимационной студии United Productions of America, работал креативным директором в студии Terrytoons, где создал слона Сидни, Джона Дурмата и других своих персонажей.

В 1960 году Дейч получил кинопремию Оскар в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" за проект "Манро". Позже он был еще дважды номинирован на Оскар в той же категории.

Кроме "Тома и Джерри" и "Моряка Попая", он известен созданием "Хоббита" (1996) и "Алисы в Париже". В его портфолио более сотни проектов.

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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/gene-deitch-dead-oscar-winning-animator-filmmaker-was-95-1290806
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