Скончался создатель «Тома и Джерри» Джин Дейч

95-летний аниматор Джин Дейч, известный по мультсериалам "Том и Джерри" и "Моряк Попай", скончался в ночь с четверга на пятницу, 16-17 апреля в столице Чехии. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter со ссылкой на слова чешского издателя аниматора.

Джин Дейч родился 8 августе 1924 года и переехал в Прагу в 1959 году всего на несколько дней, но встретил там свою будущую жену Зденку и остался жить. Он начинал работу в анимационной студии United Productions of America, работал креативным директором в студии Terrytoons, где создал слона Сидни, Джона Дурмата и других своих персонажей.

В 1960 году Дейч получил кинопремию Оскар в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" за проект "Манро". Позже он был еще дважды номинирован на Оскар в той же категории.

Кроме "Тома и Джерри" и "Моряка Попая", он известен созданием "Хоббита" (1996) и "Алисы в Париже". В его портфолио более сотни проектов.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский Союз выделит 190 миллионов евро финансовой помощи на поддержку систем экономики и здравоохранения Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!