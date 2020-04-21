Европейский Союз выделит 190 млн евро на поддержку экономики и здравоохранения Украины

Сегодня, 21 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с представителем Европейского Союза по иностранным делам и безопасной политике Жозепом Боррелем и поблагодарил его за поддержку Украины в размере 190 миллионов евро. Об этом сообщили на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины назвал финансовую помощь нашей стране "настоящим актом поддержки друзей, не только партнеров". Из полученных средств около 15 миллионов евро планируют направить на поддержку систему здравоохранения, еще 61 миллион евро предусмотрено для поддержки экономики в кризис, а 20 миллионов евро потратят на поддержку малого и среднего бизнеса.

С помощью еще 25 миллионов евро поддержат малых фермерские хозяйства, а 4 миллиона евро потратят на поддержку наиболее уязвимых групп населения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также отдельно поблагодарил за дополнительные 13 миллионов евро гуманитарной помощи для населения Донбасса в условиях войны.

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