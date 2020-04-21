HBO Max запускается 27 мая 2020 года

Новый стриминговый сервис HBO Max от одноименной компании запустится уже 27 мая 2020 года и объединит контент основного HBO с проектами киностудии Warner Bros. и телешоу Turner. Об этом сообщили в издании The Verge.

Основная цель запуска сервиса HBO Max — объединение всех эксклюзивных и других проектов HBO с эксклюзивными предложениями других компаний, среди которых классические фильмы киностудии Warner Bros. Например, на HBO Max будет доступен к просмотру популярный сериал "Друзья", который прекратили транслировать в США еще 1 января после ухода с Netflix.

Сервис считается одним из последних новых участников потокового рынка в 2020 году и один из самых дорогих таких сервисов среди конкурентов — подписка на HBO Max обойдется в 14,99 долларов в месяц.

Несколько недель назад AT&T высоко оценила перспективы развития HBO Max. По оценкам компании, сервис достигнет 50 миллионов подписчиков только в США уже к 2024 году.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский мобильный оператор Vodafone планирует запустить цифровую eSIM уже летом 2020 года.

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