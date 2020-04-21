HBO Max запускается 27 мая 2020 года

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Новый стриминговый сервис HBO Max от одноименной компании запустится
уже 27 мая 2020 года и объединит контент основного HBO с проектами киностудии
Warner
Bros. и телешоу Turner. Об этом сообщили в
издании The Verge.
Основная цель запуска сервиса HBO Max —
объединение всех эксклюзивных и других проектов HBO с
эксклюзивными предложениями других компаний, среди которых классические фильмы
киностудии Warner Bros.
Например, на HBO Max будет доступен к просмотру популярный сериал "Друзья",
который прекратили транслировать в США еще 1 января после ухода с Netflix.
Сервис считается одним из последних новых участников
потокового рынка в 2020 году и один из самых дорогих таких сервисов среди
конкурентов — подписка на HBO Max обойдется в 14,99 долларов в месяц.
Несколько недель назад AT&T высоко оценила перспективы развития HBO Max. По оценкам компании,
сервис достигнет 50 миллионов подписчиков только в США уже к 2024 году.
Как сообщал портал "Комментарии", украинский мобильный
оператор Vodafone планирует запустить цифровую eSIM уже летом
2020 года.
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