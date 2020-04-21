Vodafone планирует запустить цифровую eSIM летом 2020 года

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Водафон Украина планирует запустить услугу цифровой карты eSIM в нашей стране уже в
июне-июле 2020 года. Об этом сообщили в издании The Page со
ссылкой на слова директора по маркетингу мобильного оператора Водафон Андрея
Отрощенко во время онлайн-конференции.
По словам Отрощенко, компания как раз находится на финальной
стадии технической реализации этой услуги. Водафон рассматривал разные
партнерские решения, поскольку собственная реализация требует больше времени и
денег. Также директор заявил, что в компании рассчитывают открыть доступ к новой
услуге уже в конце июня или начале июля 2020 года.
Еще 1 ноября 2019 года украинский мобильный оператор "ТриМоб"
запустил услугу и опередил трех лидеров рынка. Затем 8 ноября 2019 года мобильный
оператор lifecell тоже
запустил eSIM.
Технология eSIM встраивается в смартфон на этапе производства и позволяет
чипу выполнять роль физической SIM-карты
с помощью простой загрузки профайла номера. Таким образом, абонент сможет
использовать несколько номеров в одном телефоне.
Как сообщал портал "Комментарии", Италия планирует ослабить карантин с 4 мая.
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