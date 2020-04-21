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Vodafone планирует запустить цифровую eSIM летом 2020 года

Технология eSIM встраивается в смартфон на этапе производства

сегодня, 19:40
Автор:

• Антон Корнилов

Vodafone планирует запустить цифровую eSIM летом 2020 года

Водафон Украина планирует запустить услугу цифровой карты eSIM в нашей стране уже в июне-июле 2020 года. Об этом сообщили в издании The Page со ссылкой на слова директора по маркетингу мобильного оператора Водафон Андрея Отрощенко во время онлайн-конференции.

По словам Отрощенко, компания как раз находится на финальной стадии технической реализации этой услуги. Водафон рассматривал разные партнерские решения, поскольку собственная реализация требует больше времени и денег. Также директор заявил, что в компании рассчитывают открыть доступ к новой услуге уже в конце июня или начале июля 2020 года.

Еще 1 ноября 2019 года украинский мобильный оператор "ТриМоб" запустил услугу и опередил трех лидеров рынка. Затем 8 ноября 2019 года мобильный оператор lifecell тоже запустил eSIM.

Технология eSIM встраивается в смартфон на этапе производства и позволяет чипу выполнять роль физической SIM-карты с помощью простой загрузки профайла номера. Таким образом, абонент сможет использовать несколько номеров в одном телефоне.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия планирует ослабить карантин с 4 мая.


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Источник: https://thepage.ua/ua/news/vodafone-vlitku-zapustit-poslugu-cifrovoyi-sim-karti
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