Италия планирует ослабить карантин с 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что до конца недели правительство Италии расскажет о планах по постепенному ослаблению карантина и восстановлению страны. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

По его словам, карантин создал "серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны". Хотя Италия является третьей страной в мире и второй в Европе по числу заболевших, а также второй страной в мире и первой в Европе по числу смертей от коронавируса Covid-19, планы по ослаблению карантина начнут вступать в силу уже с 4 мая.

Также премьер-министр рассказал, что ослабление карантина планируется после тщательного изучения научных данных, а не для удовлетворения общественного мнения или запросов бизнеса и регионов.

Джузеппе Конте напомнил, что это реальный риск значительного увеличения числа заболевших, поэтому страна должна быть готова к сдерживанию этого показателя.

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