Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.04.2020

BTC/USD

6874.81

ETH/USD

172.13

LTC/USD

40.92

НБУ 21.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия Италия планирует ослабить карантин с 4 мая
НОВОСТИ Все новости

Италия планирует ослабить карантин с 4 мая

Италия занимает третье место в мире по числу заболевших и второе — по числу смертей

сегодня, 18:26
Автор:

• Антон Корнилов

Италия планирует ослабить карантин с 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что до конца недели правительство Италии расскажет о планах по постепенному ослаблению карантина и восстановлению страны. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

По его словам, карантин создал "серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны". Хотя Италия является третьей страной в мире и второй в Европе по числу заболевших, а также второй страной в мире и первой в Европе по числу смертей от коронавируса Covid-19, планы по ослаблению карантина начнут вступать в силу уже с 4 мая.

Также премьер-министр рассказал, что ослабление карантина планируется после тщательного изучения научных данных, а не для удовлетворения общественного мнения или запросов бизнеса и регионов.

Джузеппе Конте напомнил, что это реальный риск значительного увеличения числа заболевших, поэтому страна должна быть готова к сдерживанию этого показателя.

Как сообщал портал "Комментарии", в Антарктиде прошла пересменка украинских полярников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-lockdown-idUSKBN2230O4?taid=5e9ee308f87ad20001162283&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...