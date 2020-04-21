Италия планирует ослабить карантин с 4 мая

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что до
конца недели правительство Италии расскажет о планах по постепенному ослаблению
карантина и восстановлению страны. Об этом сообщили в издании Reuters со
ссылкой на слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
По его словам, карантин создал "серьезную нагрузку для
третьей по величине экономики еврозоны". Хотя Италия является третьей страной в
мире и второй в Европе по числу заболевших, а также второй страной в мире и
первой в Европе по числу смертей от коронавируса Covid-19, планы по ослаблению карантина
начнут вступать в силу уже с 4 мая.
Также премьер-министр рассказал, что ослабление карантина
планируется после тщательного изучения научных данных, а не для удовлетворения
общественного мнения или запросов бизнеса и регионов.
Джузеппе Конте напомнил, что это реальный риск значительного
увеличения числа заболевших, поэтому страна должна быть готова к сдерживанию
этого показателя.
Как сообщал портал "Комментарии", в Антарктиде прошла пересменка украинских полярников.
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