В Антарктиде прошла пересменка украинских полярников

Участники 25 Украинской антарктической экспедиции прибыли в Антарктиду на станцию "Академик Вернадский" с целью сменить 24 экспедицию, которая после этого отправится домой. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины на официальном сайте.

25 экспедиция преодолела последний отрезок пути и прибыла в Антрактиду на станцию "Академик Вернадский", а после 6-дневного пути на корабле добралась до острова Галиндез поздно ночью сегодня, 21 апреля. На текущий момент на станции плохие погодные условия — снег и сильный ветер.

В ведомстве рассказали, что теперь главной задачей полярников на ближайшие несколько дней будет разгрузка корабля. Его загрузили 6 фурами с запасами продуктов, горючим и приборами в Чили. Затем 24 Украинская антарктическая экспедиция сможет передать станцию 25 экспедиции и отправиться домой.

16 марта 25 экспедиция направилась на станцию, но 20 марта им пришлось вернуться домой из-за коронавируса. Команда прошла добровольную обсервацию и сделала лабораторные тесты на коронавирус Covid-19 — все результаты оказались отрицательными.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина вошла в ТОП-100 стран по уровню свободы прессы.

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