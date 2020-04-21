В Антарктиде прошла пересменка украинских полярников

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Участники 25 Украинской антарктической экспедиции прибыли в
Антарктиду на станцию "Академик Вернадский" с целью сменить 24 экспедицию,
которая после этого отправится домой. Об этом сообщили в Министерстве
образования и науки Украины на официальном сайте.
25 экспедиция преодолела последний отрезок пути и прибыла в
Антрактиду на станцию "Академик Вернадский", а после 6-дневного пути на корабле
добралась до острова Галиндез поздно ночью сегодня, 21 апреля. На текущий
момент на станции плохие погодные условия — снег и сильный ветер.
В ведомстве рассказали, что теперь главной задачей
полярников на ближайшие несколько дней будет разгрузка корабля. Его загрузили 6
фурами с запасами продуктов, горючим и приборами в Чили. Затем 24 Украинская
антарктическая экспедиция сможет передать станцию 25 экспедиции и отправиться
домой.
16 марта 25 экспедиция направилась на станцию, но 20 марта
им пришлось вернуться домой из-за коронавируса. Команда прошла добровольную
обсервацию и сделала лабораторные тесты на коронавирус Covid-19 — все результаты оказались
отрицательными.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина вошла в ТОП-100 стран по уровню свободы прессы.
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