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Украина вошла ТОП-100 свободных стран для прессы, - рейтинг

Однако позиция Украины в свободе слова повысилась лишь за счет ухудшения ситуации в других странах

сегодня, 15:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

Украина вошла ТОП-100 свободных стран для прессы, - рейтинг

Украина поднялась на шесть позиций выше в рейтинге свободной прессы проекта "Репортеры без границ" в сравнении с прошлым годом и заняла 96 место в ТОП-100 благоприятных стран для независимой журналистике. Об этом сообщается на сайте проекта.

В то же время Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла и теперь ее индекс - 32,52: чем ниже число, тем лучшим считается результат. Таким образом общее улучшение позиции Украины в рейтинге произошло из-за ухудшения показателей других стран.

"Репортеры без границ" считают недостатком свободы прессы недофинансирование Общественного вещания. Кроме того, в организации считают, что смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с нападениями на журналистов.

В проекте призывают руководство Украины уменьшить влияние олигархов на медиа и способствовать независимости журналистов.

По мнению экспертов, на свободу прессы негативно повлияла "информационная война" с Россией, через которую в Украину запретили ряд российских медиа и соцсетей, а также запретили въезжать в страну некоторым иностранным журналистам.

Лучшая ситуация со свободой прессы в Норвегии, Финляндии и Дании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Евросоюзе раскритиковали разработанный новым Кабмином законопроект о дезинформации, который способен оказывать давление на журналистов. 


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Источник: https://rsf.org/en/ukraine
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