В ЕС раскритиковали законопроект о дезинформации: он может упразднить свободу слова

Европейская Федерация журналистов выразила резкое несогласие с формулой законопроекта о дезинформации, поданного в Верховную Раду несколько дней назад. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на сайт Федерации.

Так, по мнению членов организации, данный закон не столько предусматривает борьбу с заведомо ложью пропагандистских СМИ России, сколько гонения на самих журналистов внутри страны, что ограничит свободу слова в Украине.

"Журналистское сообщество считает, что эта инициатива может и будет использоваться в качестве инструмента для преследования украинских журналистов. В частности, Национальный союз журналистов Украины предупреждает, что проект узаконит государственное вмешательство в журналистскую деятельность и ограничит права работников СМИ", - говорится в сообщении, где члены Федерации призывают государство не оказывать воздействия на демократические информационные агенства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты также скептически проанализировали перспективы данного законопроекта.







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