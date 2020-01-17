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Презентовали законопроект о дезинформации: «знаки доверия» и информационный уполномоченный

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины предлагает ввести административное и уголовное наказание за распространение дезинформации

сегодня, 14:47
Автор:

• Таисия Ерохина

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины презентовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Об этом информирует пресс-центр Кабинета министров Украины.

Так, предусматривается внедрение должности Уполномоченного по вопросам информации. В полномочия омбудсмена будут входить: мониторинг информационного пространства, реагирование на заявления о распространение дезинформации, обращение относительно проверки фактов в суда или правоохранительные органы.

Один из критериев для отечественных медиа, что предполагает проект закон, индекс доверия. Для этого любое СМИ может пройти проверку и получить специальный "знак качества". Критерии соблюдения журналистской этики и требований проверки информации устанавливает уполномоченный.

А за нарушение стандартов хотят ввести наказание: административная ответственность за распространение дезинформации, нарушение правил опровержения, предоставления ответа и требований прозрачности – 5-10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. И уголовная ответственность за системное и умышленное массовое распространение дезинформации: ограничение или лишение свободы от 1 до 7 лет.

Кроме того, предлагается идентифицировать лицо, которое распространяет массовую информацию, с помощью следующих действий.

"Распространители массовой информации обязаны размещать собственные идентификационные данные в доступном для получателей информации месте (на главной странице собственного сайта или в начале собственной веб-страницы, в разделе с информацией о владельце учетной записи на платформе совместного доступа к информации или в сервисах обмена мгновенными сообщениями, в иных доступных для получателя информации местах)", - говорится в документе.

А поставщики услуг хостинга, провайдеры платформ совместного доступа к информации и провайдеры сервисов обмена мгновенными сообщениями, обязуются иметь представительство или дочернюю компанию в Украине, а также размещать собственные идентификационные данные.

Еще законопроект предлагает усилить обучение медиаграмотности украинцев и создать единое сообщество журналистского самоуправления.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты указали на негативные и позитивные моменты законопроекта о медиа.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mkms-opublikovano-osnovni-polozhennya-zakoproektu-pro-protidiyu-dezinformaciyi
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