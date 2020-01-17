Презентовали законопроект о дезинформации: «знаки доверия» и информационный уполномоченный

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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины презентовало основные положения
законопроекта о противодействии дезинформации. Об этом информирует пресс-центр Кабинета
министров Украины.
Так, предусматривается внедрение
должности Уполномоченного по вопросам информации. В полномочия омбудсмена будут входить:
мониторинг информационного пространства, реагирование на заявления о распространение дезинформации,
обращение относительно проверки фактов в суда или правоохранительные органы.
Один из критериев для отечественных медиа, что предполагает проект закон,
индекс доверия. Для этого любое СМИ может пройти проверку и получить
специальный "знак качества". Критерии соблюдения журналистской этики и требований
проверки информации устанавливает уполномоченный.
А за нарушение стандартов хотят ввести наказание: административная
ответственность за распространение дезинформации, нарушение правил опровержения,
предоставления ответа и требований прозрачности – 5-10 000 необлагаемых минимумов
доходов граждан. И уголовная ответственность за системное и умышленное массовое
распространение дезинформации: ограничение или лишение свободы от 1 до 7 лет.
Кроме того, предлагается идентифицировать лицо, которое распространяет
массовую информацию, с помощью следующих действий.
"Распространители массовой информации
обязаны размещать собственные идентификационные данные в доступном для
получателей информации месте (на главной странице собственного сайта или в начале собственной веб-страницы, в разделе с информацией о владельце учетной
записи на платформе совместного доступа к информации или в сервисах обмена
мгновенными сообщениями, в иных доступных для получателя информации местах)",
- говорится в документе.
А поставщики услуг хостинга,
провайдеры платформ совместного доступа к информации и провайдеры сервисов
обмена мгновенными сообщениями, обязуются иметь представительство или дочернюю
компанию в Украине, а также размещать собственные идентификационные данные.
Еще законопроект предлагает усилить обучение медиаграмотности украинцев и
создать единое сообщество журналистского самоуправления.
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты указали на негативные и позитивные
моменты законопроекта о медиа.
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