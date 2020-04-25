Байден считает, что Трамп попытается перенести президентские выборы США в 2020 году

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что действующий президент США Дональд Трамп попытается перенести президентские выборы США в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в издании CNN.

По словам Джо Байдена, Дональд Трамп "попытается как-то отменить выборы или придумать какое-то обоснование, чтобы не проводить их". Также кандидат от демократов добавил, что Трамп и русские попытаются вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

Демократы пытаются расширить возможности голосования в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Одно из предложений Демократической партии — дать американцам возможность голосовать по почте. При этом республиканцы выступают категорически против.

На это Джо Байден заявил, что Дональд Трамп пытается сделать все возможное, чтобы людям было как можно труднее проголосовать на выборах 2020 года. По словам демократа, только так действующий президент может сохранить свой пост.

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