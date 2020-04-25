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Авиакомпания Air France получит кредит на 7 млрд евро от Франции

Правительство Франции также планирует выдать кредит автопроизводителю Renault

сегодня, 00:05
Автор:

• Антон Корнилов

Авиакомпания Air France получит кредит на 7 млрд евро от Франции

Авиакомпания Air France запросила около 7 миллиардов евро или 7,6 миллиарда долларов финансовой помощи в виде кредита в условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Во французском правительстве приняли положительное решение по этому запросу и пообещали помочь авиакомпании справиться с финансовым кризисом. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Франции.

Франция планирует выдать авиаперевозчику из авиагруппы Air France-KLM около 3 миллиардов евро прямых кредитов и гарантии на еще 4 миллиарда евро банковских кредитов.

Министр финансов Франции заявил, что самолеты авиакомпании Air France заземлены, поэтому правительство страны должно поддержать отечественную компанию. Также он добавил, что помощь поможет компании избежать кризиса из-за коронавируса и стать самой экологически чистой авиакомпанией в мире.

Среди прочего французское правительство планирует выдать кредит на 5 миллиардов евро для французского автомобильного производителя Renault, который тоже терпит убытки в условиях кризиса.

Как сообщал портал "Комментарии", более 2,8 млн заболевших и 196 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airfranceklm-renau/france-announces-7-billion-euros-aid-for-air-france-klm-working-on-5-billion-for-renault-idUSKCN22631H?il=0
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