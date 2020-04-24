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Более 2,8 млн заболевших и 196 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

Во всем мире выздоровели почти 800 тысяч человек

24 апреля 2020, 23:59
Автор:

• Антон Корнилов

Более 2,8 млн заболевших и 196 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 заболели более 2,8 миллиона человек по всему миру, а именно 2 813 525. Из них 196 412 человек умерли от респираторной болезни, а еще 778 тысяч выздоровели. Таким образом, еще 1,84 миллиона человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующая информация опубликована на сайте статистики Worldometers.

По числу заболевших коронавирусом лидируют США — почти 913 тысяч человек. На втором и третьем местах Испания и Италия, где заболели 220 тысяч и 193 тысячи человек соответственно. Четвертое и пятое места достались Франции и Германии — 160 тысяч и 155 тысяч заболевших соответственно.

По числу смертей от коронавируса тоже лидируют США — 51 607. На втором и третьем местах Италия и Испания, где умерли 25 969 и 22 524 человека соответственно. Четвертое и пятое места достались Франции и Великобритании — 22 245 и 19 506 смертей соответственно.

Как сообщал портал "Комментарии", США планируют вложить в свою экономику еще почти 500 миллиардов долларов на фоне кризиса коронавируса, а итоговая сумма вложений за все время карантина достигнет уже почти 3 триллионов долларов.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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