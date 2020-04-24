Более 2,8 млн заболевших и 196 тыс. смертей: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 заболели более 2,8 миллиона
человек по всему миру, а именно 2 813 525. Из них 196 412 человек
умерли от респираторной болезни, а еще 778 тысяч выздоровели. Таким образом,
еще 1,84 миллиона человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующая
информация опубликована на сайте статистики Worldometers.
По числу заболевших коронавирусом лидируют США — почти 913
тысяч человек. На втором и третьем местах Испания и Италия, где заболели 220
тысяч и 193 тысячи человек соответственно. Четвертое и пятое места достались Франции
и Германии — 160 тысяч и 155 тысяч заболевших соответственно.
По числу смертей от коронавируса тоже лидируют США — 51 607.
На втором и третьем местах Италия и Испания, где умерли 25 969 и 22 524
человека соответственно. Четвертое и пятое места достались Франции и
Великобритании — 22 245 и 19 506 смертей соответственно.
Как сообщал портал "Комментарии", США планируют вложить в
свою экономику еще почти 500 миллиардов долларов на фоне кризиса коронавируса,
а итоговая сумма вложений за все время карантина достигнет уже почти 3
триллионов долларов.
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