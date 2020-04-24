США планируют вложить в свою экономику еще почти 500 млрд долларов

Палата представителей США поддержала на голосовании закон о выделении еще 484 миллиардов долларов на поддержку экономики страны и больниц в условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Для вступления нового закона в силу его должен подписать действующий президент США Дональд Трамп. Принятие закона приблизит общую сумму поддержки экономики США к 3 триллионам долларов за все время карантина.

Некоторые республиканцы уже выразили свое недовольство столь быстрым одобрением правительственных расходов. Демократы в свою очередь недовольны, что в законе упустила финансовую помощь для местных органов власти и штатов, которые теряют доход из-за коронавируса.

Основная цель второго пакета экономической поддержки заключается в поддержке больниц и предприятий, которые уже пострадали от карантина. Предыдущий пакет предусматривал поддержку более 2 триллионов долларов.

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