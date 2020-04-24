США планируют вложить в свою экономику еще почти 500 млрд долларов

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Палата представителей США поддержала на голосовании закон о
выделении еще 484 миллиардов долларов на поддержку экономики страны и больниц в
условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
издании Reuters.
Для вступления нового закона в силу его должен подписать
действующий президент США Дональд Трамп. Принятие закона приблизит общую сумму
поддержки экономики США к 3 триллионам долларов за все время карантина.
Некоторые республиканцы уже выразили свое недовольство столь
быстрым одобрением правительственных расходов. Демократы в свою очередь
недовольны, что в законе упустила финансовую помощь для местных органов власти
и штатов, которые теряют доход из-за коронавируса.
Основная цель второго пакета экономической поддержки заключается
в поддержке больниц и предприятий, которые уже пострадали от карантина.
Предыдущий пакет предусматривал поддержку более 2 триллионов долларов.
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