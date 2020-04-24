Актер Том Хэнкс сделал подарок мальчику, которого дразнили из-за коронавируса

Оскароносный актер и звезда Голливуда Том Хэнкс решил поддержать австралийского мальчика по имени Корона с помощью трогательного письма и печатной машинки марки Corona. Об этом сообщили в издании BBC.

8-летний мальчик по имени Корона Де Врис из Австралии написал письмо актеру Тому Хэнксу и его жене Рите Уилсон письмо, в котором побеспокоился об их здоровье, потому что узнал из новостей об их заражении коронавирусом Covid-19. Также мальчик добавил, что любит свое имя, но из-за этого его теперь дразнят в школе "коронавирусом".

В это трудно поверить, но Том Хэнкс решил ответить на письмо мальчика. Актер поблагодарил его за письмо и беспокойство, рассказал, что они с женой уже чувствуют себя лучше, и пообещал быть другом мальчика.

Также Том Хэнкс добавил, что никогда не встречал человека по имени Корона, но подчеркнул, что имя мальчика напоминает ему солнечные лучи. Актер отправил ребенку печатную машинку марки Corona, которой пользовался во время карантина.

Семья мальчика сообщила, что он был в восторге получить письмо от "нового друга в США".

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